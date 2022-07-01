CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK'ya selam çakarak Kurban Bayramı'nı kutladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, şehir geneline astığı afişler tartışmaları da beraberinde getirdi. Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in adının yer aldığı afişlerde kullanılan, "Paylaşmanın, kaynaşmanın ve kavuşmanın" kelimelerinin baş harflerinin alt alta sıralanmasıyla oluşan 'PKK' kelimesi tepki çekti.
Söz konusu afişte ayrıca terör örgütünün paçavralarında kullandığı 'sarı-kırmızı-yeşil' renklerin de yan yana yer alması, tartışmaları daha da alevlendirdi.
"HDP'YE DİYETİNİ ÖDÜYOR"
Sosyal medyada, 2019 yerel seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan CHP'nin, söz konusu göndermeler ile 'HDP'ye diyet ödediği' vurgulandı.