Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Piyade Teğmen Halis Keskin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından son dakika açıklamasında bir şehit haberi verildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

2 Temmuz 2022 tarihinde Derecik/Hakkâri bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Halis Keskin, Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanmış, derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.