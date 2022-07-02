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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı

    Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç ve Finlandiya’yı uyardı: Herhangi bir yanlışları vesaire olduğu zaman zaten kapı gibi belgeler elde, oradan gereğini yaparız.

    Gereğini yaparız

    Başkan Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katıldı. Tarihe geçen bir diplomatik başarıya imza attı. Dönüş yolunda ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çok önemli açıklamalar yaptı:



    İSVEÇ-FİNLANDİYA: Yaptığımız görüşmelerle PKK/PYD/YPG, FETÖ, tüm bu terör örgütleri NATO'nun artık yazılı kayıtlarına giriyor. Bu işin yazılı kayda girmesi ilk defa oluyor. İsveç 73 teröristi bize gönderecek. Şu anda 3-4 tane gönderdiler. Ama bunlar yeterli değil. Bunlar gelmediği takdirde gereği ne ise kurumlarımız ve birimlerimiz vasıtasıyla yapmaya devam edeceğiz.



    TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ: Burada bir denge politikası güderek süreci işletmekten yanayız. Bu denge politikası anlayışımızı, bundan sonraki süreçte devam ettireceğiz.



        SURİYE: Biz zaten şu anda o bölgede çalışıyoruz. Biraz sabırlı olursak, şu anda peyderpey yürüttüğümüz operasyonların fevkinde olanını inşallah vakti saati geldiğinde gerçekleştiririz.

        YUNANİSTAN: Hava sahamızı sürekli ihlal ediyorlar. Bir de adalara gidiyor; oralarda beton barınaklar yapmak, çukurlar kazmak suretiyle sinyal vermeye kalkıyor. İyi niyeti yok. İyi niyeti olsa bu adımları atmaz. Bu yıl bir defa Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı yapmayacağız. O artık Türkiye'deki gelişmeleri beklesin. Kendisine de çekidüzen versin. Kendisine çekidüzen vermedikten sonra bir araya gelmemiz mümkün değil.



        ALTILI MASA: Görünen gerçek o ki bu işin üstü şişhane altı kaval. Biz şu anda adayımızı belirlemişiz, Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz.
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            Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı
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