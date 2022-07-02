Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı





İSVEÇ-FİNLANDİYA: Yaptığımız görüşmelerle PKK/PYD/YPG, FETÖ, tüm bu terör örgütleri NATO'nun artık yazılı kayıtlarına giriyor. Bu işin yazılı kayda girmesi ilk defa oluyor. İsveç 73 teröristi bize gönderecek. Şu anda 3-4 tane gönderdiler. Ama bunlar yeterli değil. Bunlar gelmediği takdirde gereği ne ise kurumlarımız ve birimlerimiz vasıtasıyla yapmaya devam edeceğiz.