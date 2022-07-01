Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin şartlarının kabul edildiğini söyledi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e de tepki gösteren Erdoğan, "Sözünde durmuyor." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Bu bir davet sürecidir. teröre ve teröriste yönelik şartlarımızı ortaya koyduk kabul edildi. Avrupa yıllardır bu işi PKK ile geçiştirdi. Ama biz bunu kabul etmedik. FETÖ, PYD ve YPG'yi de sözleşmenin içerisine yerleştirmemeniz gerekiyor dedik. Yan çizmeye kalktılar ama bu bu bizim kırmızı çizgimizdir dedik. Kabul etmeyecek olursanız kesinlikle anlaşmaya evet diyemeyiz. Sonra da kabul ettiler. Nasıl başarıyla çıktığımızın çok güzel bir ifadesidir.

MİÇOTAKİS'E TEPKİ: SÖZÜNDE DURMUYOR

Bizim Yunanistan'la savaşa girelim diye bir derdimiz yok. Ancak verdiği sözlerde durmuyorlar. Sıkıntı burada. 147 hava ihlali yaptılar biz eğer komşıysak dostsak hava sahamızı neden ihlal ediyorsunuz. Bunu yaparsanız bize düşen hava kuvvetlerimizin cevap vermsidir. Bunu yapmazsak benim vatandaşlarım silahlı kuvvetleriniz nerede demez mi? Üzerimize düşeni yapıyoruz. Yunaistan devam ederse biz de üzerimize düşeni yaparız. Miçotakis "hakkı teslim etmiştir" diyelim ama birçok lider bizi barıştırmak için gayret etti ama böyle bir şey düşünmediğimizi söyledik.

KÜRESEL GIDA KRİZİ

Putin ve Zelenskiy'le görüşme yapıp tahıl ve yağ mağduriyetine gönderebiliriz. CEO'larımız iyi konumda.