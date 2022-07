Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Üniversitemizin 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı kursunu başarıyla tamamlayanları tebrik ediyorum.

Kahraman ordumuz personel eksikliğine rağmen yürüttüğü sınır ötesi operasyonlarla dimdik ayakta durduğunu kanıtlamıştır.

Bugüne kadar mezun ettiğimiz subayla, personel eksikliklerini tamamlayarak hevesleri kursaklarda bıraktık. Bu yeni dönemde sadece sistemi yenilemekle kalmadık. Her alanda iyileştirmeler yaptık. Önce vesayetçilerin ardından FETÖ'cülerin kapalı devre haline dönüştürdükleri TSK'nın mekanizmalarını tüm evlatların emrine açtık.

TSK gerçek anlamda milletin gerçek ordusu haline gelmiştir. Son 6 yılda TSK'mız dünyanın sayılı ordularının başında gelmektedir.

Türkiye'nin askeri personel yetiştirme stratejisini daha önce değiştirmesi gerekiyordu. Ama sabotaj girişimleri olmuştur. Her yeni sistem gibi bunun da değiştirilmesi gereken yerleri olabilir.

Türkiye'nin ihtiyacı geriye değil, ileriye doğru adımlar atmaktır. TSK'yı tüm unsurlarıyla birlikte eğitimi, teknolojisiyle dünyanın 1 numarası haline getirene kadar sürekli yeni adımlar atacağız.

1. Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu'yu parçalamak isteyenleri topraklarımızdan kovup yeni bir sayfa açmıştık.

Tek parti faşizmiyle, darbelerle, terör örgütleriyle, tüm yol ve yöntemlerle başımızı yerden kaldırmamamız için çok çalıştılar. Bundan ordumuzda nasibini almıştır. Kısa bir süre önce EFES tatbikatı gerçekleştirdik. 39 ülke katıldı. Türkiye, küllerinden kalkan bir millet olarak her an her yerde her türlü zafere hazırdır. Bunu Azerbaycan'da Karabağ'da gösterdik.