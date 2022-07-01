Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.07.2022 20:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2022 20:47
    ABONE OL

    CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan pes dedirten hareket! Veto ettiği sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım için teşekkür etti

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına toplu taşıma araçlarını ve İSPARK’ları ücretsiz kullanma hakkı geçtiğimiz sene AK Parti ve MHP’nin oy çokluğuyla kabul edilmiş ancak CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı veto etmişti. İmamoğlu’nun veto ettiği ücretsiz ulaşım hakkının süresi dolduğu için teşekkür etmesine AK Parti’den tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, “Bu kadarına da pes” dedi.

    İmamoğlu’ndan pes dedirten hareket

    İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto eden ve kullanım süresi dolunca da teşekkür paylaşımında bulunan İmamoğlu'na, "Bu kadarına da pes" diyerek tepki gösterdi.



    İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto eden ve meclis kararıyla kabul edilen kararın süresi dolunca teşekkür paylaşımında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

    Veto kararının fotoğrafıyla birlikte İmamoğlu'nun paylaşımına alıntı yaparak paylaşımda bulunan Göksu, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu kadarına da pes doğrusu! İBB Meclisinde Cumhur İttifakımızın fedakâr sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanıyan kararını veto ederek meclise iade eden İBB Başkanı'nın bu paylaşımını sağlık çalışanlarımızın ve İstanbulluların takdirine bırakıyorum."

        GEÇEN SENE VETO ETMİŞTİ
        AK Parti ve MHP'nin oylarıyla komisyon ve meclisten geçen, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçları ve İSPARK AŞ.'ye ait otoparklardan 2021 yılı sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren teklif, İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte yeni asgari ücretle artan ödemeler!
        Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan pes dedirten hareket! Veto ettiği sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım için teşekkür etti
            SON DAKİKA