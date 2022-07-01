CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan pes dedirten hareket! Veto ettiği sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım için teşekkür etti

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto eden ve kullanım süresi dolunca da teşekkür paylaşımında bulunan İmamoğlu'na, "Bu kadarına da pes" diyerek tepki gösterdi.