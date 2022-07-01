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    • 01.07.2022 21:08
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    Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı açıkladı! 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS!

    Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtacak. Hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesinden alınabilecek." açıklamasında bulundu.

    18-25 yaş arasına ücretsiz Müzekart GNS!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtılacağını açıkladı.

    Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtacak. Hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesinden alınabilecek" ifadelerine yer verildi.



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    İşte Bakan Kasapoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı paylaşım;

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    Haberler Güncel Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı açıkladı! 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS!
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