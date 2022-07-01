Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı açıkladı! 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtılacağını açıkladı.
Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtacak. Hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesinden alınabilecek" ifadelerine yer verildi.
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İşte Bakan Kasapoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı paylaşım;
Sizler için hayata geçirdiğimiz @gencnesever platformundan tanıtıma özel 18-25 yaş tüm gençlerimize Müzekart GNS hediyemiz!— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 1, 2022
Başvurmak için; https://t.co/n468OUpjLm" pic.twitter.com/lkpN60cfsf