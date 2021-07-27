AK Parti, İmamoğlu'nun veto ettiği sağlıkçıların ücretsiz toplu taşıma ve İSPARK teklifini yeniden İBB Meclisi'ne getirecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK'ları ücretsiz kullanmasına ilişkin kararın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmesi üzerine söz konusu teklifi yeniden İBB Meclis gündemine alacaklarını açıkladı.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarına toplu taşıma araçlarını ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkı tanındığı anımsatılarak, İmamoğlu'nun bu hakkı 1 Temmuz itibarıyla sonlandırdığı kaydedildi.
Salgın riskinin henüz bitmemesi, aşılama hizmetinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmasını kapsayan yeni bir teklifin, İBB Meclisi gündemine alındığı aktarılan açıklamada, teklifin, Meclis'in Temmuz ayı oturumunda CHP ve İYİ Parti gruplarının "hayır" oyuna karşı AK Parti ve MHP gruplarının oyuyla oy çokluğuyla kabul edildiği hatırlatıldı.