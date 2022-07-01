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    • 01.07.2022 20:01
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    Van'da PKK'ya darbe! Teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

    Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Başkale ilçesinde Jandarma ekiplerince tespit edilen mağarada 80 büyük, 15 küçük boy tüp ve yaşam malzemeleri bulundu.

    Van’da PKK’ya darbe!

    Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonları devam etti.

    TENDÜREK DAĞI KIRSALINA OPERASYON
    Bu kapsamda, 29 Haziran'da Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı kırsalına operasyon düzenlendi.

    Tespit edilen mağarada, 80 büyük ve 15 küçük boy tüp, 4 yemek ocağı ile çok sayıda yaşam, sağlık ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

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    Haberler Güncel Van'da PKK'ya darbe! Teröristlere ait malzemeler ele geçirildi
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