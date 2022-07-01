Van'da PKK'ya darbe! Teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonları devam etti.

TENDÜREK DAĞI KIRSALINA OPERASYON

Bu kapsamda, 29 Haziran'da Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı kırsalına operasyon düzenlendi.

Tespit edilen mağarada, 80 büyük ve 15 küçük boy tüp, 4 yemek ocağı ile çok sayıda yaşam, sağlık ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.



