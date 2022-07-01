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    • 01.07.2022 12:02
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    • 01.07.2022 12:02
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    Başkan Erdoğan'dan Pınar Gültekin davasıyla ilgili flaş açıklama: Rastgele bir ölüm değil!

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapıldığı Madrid'de gazetecilere özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, son günlerde kamuoyunun gündemine oturan Pınar Gültekin davasına ilişkin sorulan soruya da yanıt verdi. Erdoğan, "Pınar Hanım'ın ölümü rastgele bir ölüm değil. Burada bir vahşet söz konusu." dedi.

    Erdoğan’dan Pınar Gültekin davasıyla ilgili flaş sözler

    Başkan Erdoğan, İspanya'da düzenlenen NATO Zirvesi sonrasında gazetecilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Burada gazetecilerin sorduğu soruları yanıtlayan Erdoğan, son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan Pınar Gültekin davasına ilişkin sorulan soruya da yanıt verdi. Erdoğan, Pınar Gültekin cinayetinin rastgele bir ölüm olmadığının altını çizerken idam cezası ile ilgili ise "Parlamento böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım." dedi.

    İşte Başkan Erdoğan'ın Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili açıklamaları:
    SORU: (İDİL BELDEK) Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Pınar Gültekin cinayeti davasında ceza indirim kararı çıktı. Bu indirim kararına ilişkin değerlendirmeniz nasıl olur? Bir de bu tür suçlarla ilgili idam konusu da gündeme geldi. Kadın cinayetlerine yönelik idam cezası olur mu?
    Başkan Erdoğan:     Bu konu ile ilgili olarak Devlet Bey'in de zaten bir açıklaması olmuştu. İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir. Tabi Pınar Hanım'ın ölümü rastgele bir ölüm de değil. Tamamen burada bir vahşet söz konusu. Bu vahşet bu millete yakışmaz. Böyle bir şeye katlanmamız da mümkün değil. Bunun için de gerekli müzakereleri, tartışmaları Adalet Bakanım ile de yaptık, bunları konuştuk. Gerekirse bu tekrar gündeme getirilerek tartışma konusu haline gelmeli. Bu tartışmadan ne çıkar bunu görmeliyiz. Ardından da çıkan neticeye göre bir adım atılabilir. Çünkü Pınar Hanım'ın durumunun benzeri birçok vahşetler var.

    Bunlar hakikaten böyle yenilir yutulur şeyler değil. Onun için burada da bu işin müzakeresi tartışmaları hepsi yapılır. Tabii bu bir anayasa değişikliği gerektiren de bir konu. Daha önce de söylemiştim, burada Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamento böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Pınar Gültekin davasıyla ilgili flaş açıklama: Rastgele bir ölüm değil!
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