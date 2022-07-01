FETÖ elebaşı Gülen'e "mehdi" diyen hakime 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi: "Kamikaze" eylem

Sanığın bu davranışının "kamikaze" eylem olarak ifade edildiği kararda, devlet ve kamu kurum yetkilileri ve ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunup müzekkere yazan sanığın darbe teşebbüsünden çok kısa süre önce fiili davranışlarda bulunduğu kaydedildi.

Sanığın "hakim sıfatı nedeniyle örgüt imamlarıyla bağlantısının, sağladığı yararın, söz konusu kamikaze eylem neticesinde örgütün sağlayacağı meşruiyetin ve faydanın, fiilinin dünya tarihindeki eşi benzeri görülmemiş istisnai ağırlığının" dikkate alındığı belirtilen kararda, mahkeme sanığa FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan üst sınırdan 9 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın terör suçu işlemesi nedeniyle cezayı 13 yıl 6 aya çıkaran mahkeme, duruşmada gösterdiği olumsuz tutum ve davranışlarını, yazmış olduğu savunma dilekçelerinde mahkemeyi töhmet altında bırakıcı söylemlerde bulunmasını ve mahkemeyi tanımaz davranışlarını dikkate alarak cezada indirim uygulamadı.

Heyet ayrıca sanık Karagöz'ün tutukluluk halinin devamını, sanıktan ele geçen 1 ABD doları, not kağıtları ve bilgisayar çıktılarının delil olarak saklanmasını kararlaştırdı.