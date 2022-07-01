ABD'li gazeteci Michael Tracey açıkladı: Erdoğan'a istediğimizi sorabildik... "Biden ve Johnson'a sorulacak sorular belliydi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ne katıldı.
İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin şartlarını kabul etmesiyle, iki ülke de 'NATO' daveti alırken Başkan Erdoğan liderlerle gerçekleştirdiği temaslarla Zirveye damga vuran liderler arasında geldi.
Zirvenin son günü ülke liderleri birer birer kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
ABD'Lİ GAZETECİNİN ŞAŞKINLIĞI
ABD'li gazeteci Michael Tracey liderlere ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; Başkan Erdoğan'ın, diğer ülke liderlerinin aksine önceden belirlenmemiş soruları kabul ettiğini, daha çok soru aldığını söyledi.
Tracey şunları söyledi:
SÖZ VERİP SORUMU CEVAPLADI
"Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi. Erdoğan bana söz hakkı verip sorumu cevapladı. Ukrayna için diplomasi çağrısı yapan az sayıdaki NATO lideri olduğunu, buna karşın ABD/İngiltere'nin askeri gerginliği tırmandırma çağrısı yaptığını belirttim.
BIDEN VE JOHNSON'A SORULACAK SORULAR BELLİYDİ
'Otoriter' olarak etiketlenen Erdoğan'a, her ikisi de önceden belirlenen soru alan Joe Biden ve Boris Johnson'dan çok daha fazla soru sorulduğunu kayda geçirmek istiyorum.
Biden, Ukrayna'ya yeni silahlar göndermeye karar verdiğini duyurdu. İlk sırada oturan Jake Sullivan (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) başıyla onayladı. Yalnızca önceden seçilen AP, NYT, Bloomberg, WSJ ve NBC sordu."