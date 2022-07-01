ABD'li gazeteci Michael Tracey açıkladı: Erdoğan'a istediğimizi sorabildik... "Biden ve Johnson'a sorulacak sorular belliydi"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; Başkan Erdoğan'ın, diğer ülke liderlerinin aksine önceden belirlenmemiş soruları kabul ettiğini, daha çok soru aldığını söyledi.

Tracey şunları söyledi:

SÖZ VERİP SORUMU CEVAPLADI

"Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi. Erdoğan bana söz hakkı verip sorumu cevapladı. Ukrayna için diplomasi çağrısı yapan az sayıdaki NATO lideri olduğunu, buna karşın ABD/İngiltere'nin askeri gerginliği tırmandırma çağrısı yaptığını belirttim.