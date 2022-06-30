Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, Türkiye'de bir kişide maymun çiçeğinin tespit edildiğini açıkladı.
İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı
Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?
Maymun Çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyondur.
Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılır.
Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabilir.