



Maymun Çiçeği virüsü ilk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi.

İlk insan vakası 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kaydedildi ve enfeksiyon o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkesinde rapor edildi.

Şimdiye kadar Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı kaldı.