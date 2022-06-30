Erol Evcil'in kasasından balya balya para çıktı! Demir Yumruk operasyonunda şok detaylar: Alışverişe Paris'e, et yemeye İstanbul'a...

İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken Özel Harekat ekiplerince gözaltına alınan Evcil'in, liderliğini yaptığı suç örgütünün zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi.
Örgütün işleyişi de çözüldü: İlk olarak, mali sıkıntı yaşayan tesisleri satın alma vaadi ile kira kontratı imzalanıyor. Tesise girdikten sonra demir-çelik ürünlerini piyasaya satıp gelirler Evcil'in grup şirketlerin hesaplarına aktarılarak firmaların içi boşaltılıyor.
KDV, kurumlar vergisi ve stopaj gibi ödemeler bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükü arttırılıyor. Borçlar nedeni ile haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyete devam ediliyor.