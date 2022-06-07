Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş maymun çiçeği açıklaması! Türkiye'de görüldü mü?

Bir soru üzerine, TURKOVAC aşısının üretiminin devam ettiğini ve ellerinde yeterince bu aşıdan bulunduğunu ifade eden Koca, "Bundan sonraki süreçte daha çok hatırlatıcı doz anlamında önerdiğimiz, BioNTech için, TURKOVAC için, SİNOVAC için o dozlarını vatandaşlarımız yaptırıyor. Bundan sonraki süreçte, kasım, aralıkta herkes yeniden bir ilave doz yaptırmalı mı, salgının seyriyle ilgilidir, dünyadaki gelişim belirler ve onun için de aşımız var." dedi.

Hıfzıssıhha ile ilgili bir soruya ise Koca, "İnşaat devam ediyor. 2023'te açılmak üzere her türlü aşının hem mRNA'nın hem adeno hem inaktif aşıların Ar-Ge'sinin ve üretiminin yapıldığı en büyük biyoteknoloji ve aşı birimi olacak, merkezi olacak. 50 bin metrekare kapalı alanda şu anda yapılıyor hızla." yanıtını verdi.