Maymun çiçeği virüsü yayılıyor mu? Bilim insanlarından endişelendiren açıklama! Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşır?

45 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Edmunds ve ekibi, her on yılda bir yapılan 45 bin kişiden oluşan bir anketten toplanan İngiltere'deki cinsel birliktelik verilerini inceledi.

31 Mayıs'ta yapılan modelleme sırasında, dünya çapında 25'ten fazla ülkede 728 doğrulanmış ve şüpheli vaka bildirildi. O zamandan beri, dünya çapında yaklaşık 2 bin enfeksiyon kaydedildi.