Maymun çiçeği virüsü yayılıyor mu? Bilim insanlarından endişelendiren açıklama! Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşır?
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs henüz tamamen bitmemişken ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü ülkeleri alarma geçirdi. Şimdiye kadar en az 42 ülkede tespit edilirken bilim insanlarının son açıklaması daha da endişelendirdi. Araştırmacılar maymun çiçeği virüsünün 10 kat daha fazla büyüyebileceğini söyledi. Peki maymun çiçeği nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşır? İşte detaylar
İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, maymun çiçeği salgının 10 kat büyüyeceği konusunda uyardı. Çalışma, corona virüs (Covid-19) salgını sırasında, İngiltere'de hükümete danışmanlık yapan SAGE üyeleri arasında yer alan London School of Hygiene & Tropical Medicine'nde epidemiyolog olan Prof. Dr. John Edmunds tarafından yürütüldü.
45 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ
Edmunds ve ekibi, her on yılda bir yapılan 45 bin kişiden oluşan bir anketten toplanan İngiltere'deki cinsel birliktelik verilerini inceledi.
31 Mayıs'ta yapılan modelleme sırasında, dünya çapında 25'ten fazla ülkede 728 doğrulanmış ve şüpheli vaka bildirildi. O zamandan beri, dünya çapında yaklaşık 2 bin enfeksiyon kaydedildi.
Araştırmanın sonuçları, cinsel davranışta müdahaleler veya değişiklikler olmadan, erkeklerle seks yapan erkekler arasında 'büyük bir salgın' görülmesinin 'büyük bir olasılık' olduğunu gösterdi. Büyük bir salgın, halihazırda tespit edilenlerin yanı sıra en az 10 bin vaka daha kaydedilmesi olarak tanımlandı.
Diğer taraftan bilim insanları bulgularının, "orantısız derecede fazla" cinsel partneri olan bireylerden oluşan küçük bir grup aracılığıyla maymun çiçeğinin vakalarının sürekli artmasını açıkladığını vurguladı.
Çalışmanın yazarları, "Maymun çiçeği virüsü her zaman bu topluluk arasında 'önemli bir bulaşma potansiyeli' riskine sahipti. Ancak, son birkaç on yılda Afrika dışında çok az vaka kaydedildiği için başlayamadı Ancak, bu grubun birçoğu enfekte olursa (erkekler ile cinsel ilişki yaşayan erkekler), diğer gruplar arasında da sayısı 10 bine varan ekstra vaka tespit edilebilir" değerlendirmesinde bulundu.
MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞININ R KATSAYISI BİRDENBİRE ARTABİLİR
Araştırmacılar, "Maymun çiçeği hastalığının R kat sayısı (enfekte olmuş bir kişinin virüsü bulaştırdığı insan sayısı) birden önemli ölçüde daha büyük olabilir. Bu da salgını kontrol altına almayı zorlaştırabilir" dedi.
Bilim insanlarının uyarısının ardından, İngiltere'deki sağlık yetkilileri maymun çiçeği hastalığına karşı 'yüksek risk' altında olan gay ve biseksüel erkeklere enfeksiyona karşı korunmak için bir aşı teklif edileceğini duyurdu.