Yunanistan'a NATO Zirvesi'nde soğuk duş! "Erdoğan galibiyetle dönüyor"
Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ne damga vurması ve taleplerini kabul ettirmesi Yunan basınında da gündem oldu. Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme öncesi ABD'den F-16 ile ilgili yapılan açıklamalar Yunanistan'da adeta soğuk duş etkisi yaratırken, Başkan Erdoğan için "Ülkesine galibiyetle dönüyor" yorumu yapıldı.
Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini son dönemlerde hızlandırmıştı. Madrid'deki zirve öncesi Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüşmesinin mümkün olmadığını belirterek "Hayır bitti o iş, o kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler" ifadelerini kullanmıştı. Zirvede ise Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya taleplerini kabul ettirdi. Öte yandan Miçotakis'in taleplerine rağmen "ABD yönetimi Türkiye'nin F-16 modernizasyon planını destekliyor" açıklaması geldi. Bu gelişmelerin yankıları sürerken Yunanistan'dan dikkat çeken bir itiraf geldi.
BİZ BUNU UNUTUYORUZ
Yunanistan'ın; Erdoğan'ın, hedeflerine ulaşabilecek yeterlilikte bir politikacı olduğunu unuttuğunu dile getiren analizde İsveç ve Finlandiya konusunda Türkiye'nin veto kartına atıfta bulunuldu.
TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ
Yunanistan'ın Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir ülke olmayı sürdürdüğü gerçeğinin göz ardı edildiği aktarıldı. Ukrayna savaşının ardından Türkiye'nin daha da önemli bir hale geldiği ifade edildi.