Yunanistan'a NATO Zirvesi'nde soğuk duş! "Erdoğan galibiyetle dönüyor"

Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini son dönemlerde hızlandırmıştı. Madrid'deki zirve öncesi Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüşmesinin mümkün olmadığını belirterek "Hayır bitti o iş, o kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler" ifadelerini kullanmıştı. Zirvede ise Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya taleplerini kabul ettirdi. Öte yandan Miçotakis'in taleplerine rağmen "ABD yönetimi Türkiye'nin F-16 modernizasyon planını destekliyor" açıklaması geldi. Bu gelişmelerin yankıları sürerken Yunanistan'dan dikkat çeken bir itiraf geldi.