Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'NATO Zirvesi' sonrası önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'nin ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Madrid NATO Zirvesi'nin tamamladık. Tüm İspanyol makamlarına sergiledikleri misafirlik için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Stıoltenberg ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum.

Liderler düzeyinde bu yıl 3. kez bir araya geldik. Geleceğe yönelik bir vizyon oluşturmak için önemli bir fırsat oluşturdu. Ukrayna'ya desteğimiz şarttır. Tüm çabalarımız kalıcı ateşkesin ilanı içindir. Zirvenin dün ilk oturumunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski video mesajla bize hitap etti. Zelenski ve Putin ile düzenli temas halindeyiz. Çatışmalar uzadıkça maalesef can kayıpları ve yıkım da artmaktadır.