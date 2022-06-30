Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde baş döndüren diplomasi trafiği!

İsveç ve Finlandiya'nın terörün bütün şekillerine karşı Türkiye'nin yanında olmayı taahhüt ettiğini ve PYD/YPG ile FETÖ'ye destek sağlamama sözü verdiklerini belirten Altun, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda savunma sanayimize kısıtlama ya da yaptırım uygulamamayı ve bu alandaki iş birliğini artırmayı kabul ettiler. Sözde siyasi eylem görünümü altına gizlenmiş terör faaliyetleriyle ilgili endişelerimizi ele almak adına terörle mücadele yasalarını gözden geçirmeyi de taahhüt ettiler. Teröre ve organize suça karşı bir istihbarat paylaşımı ve iş birliği mekanizması oluşturmayı kabul ettik. Aynı zamanda terörden suçlu bulunmuş şahısların iadesi konusunda somut adımlar atmayı ve ikili düzenlemeler yapmayı kabul ettik. İsveç ve Finlandiya, PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin finansman ve adam toplama eylemlerini yasaklamayı kabul etti. Türkiye'ye karşı terör propagandasını önlemeyi de kabul ettiler. Finlandiya ile İsveç'in AB Yapılandırılmış Daimi İşbirliği Anlaşmasına (PESCO) katılımını en geniş kapsamda desteklemeyi kabul ettik. Karşılıklı olarak ülkelerimizdeki adalet, istihbarat ve güvenlik bürokrasilerimizin katılımıyla bu adımların uygulanmasıyla ilgilenip doğrulayacak bir Daimi Ortak Mekanizma kuracağız."