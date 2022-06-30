Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde baş döndüren diplomasi trafiği!

Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.
BAŞ DÖNDÜREN DİPLOMASİ
İspanya'nın başkenti Madrid'de önceki akşam Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'le imzaladığı mutabakatın ardından dün de NATO Liderler Zirvesi gerçekleşti. Zirvedeki oturumlara katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi maratonu yürüttü.
Zirvenin düzenlendiği IFEMA fuar merkezinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine katıldı.