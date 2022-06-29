Magandalık yapan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında bir dava daha!

İstanbul Ümraniye'de bir alışveriş merkezinin otoparkında trafik yüzünden tartıştığı Vedat Sevimli'ye hakaret edep silahın kabzasıyla yaralayan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında yeni bir dava daha açıldı.

Öztürk'ün, 19 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

Olay, 2022 yılının ilk günü öğleden sonra İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Vedat Sevimli isimli bir vatandaş eşi, kardeşi ve eniştesiyle birlikte alışveriş merkezine gitti. Ailesiyle geçirdiği güzel bir günün ardından aracına binip evine gidecekti. Ancak soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, ailesinin yanında ölümden döndü, silah tutukluk yapmasa belki de yılın ilk gününde İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk tarafından hayatından koparılacaktı.





ŞANS ESERİ SİLAH ATEŞ ALMADI

Vedat Sevimli, aracıyla alışveriş merkezinden çıkış yapacağı sırada İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün kullandığı araç ters yönden gelerek Sevimli'nin döneceği yöne sinyal vermesine rağmen aracının önünde durdu. "Sen kimsin lan" diye bağırarak küfür ve hakaretler savurdu. Bununla da kalmayıp silahla aracından indi ve kabzasıyla burnuna vurdu. İddiaya göre "seni öldürürüm" diyerek tetiği çektiği esnada şans eseri silah ateş almadı.