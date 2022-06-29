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    • 29.06.2022 09:02
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    • 29.06.2022 09:18
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    SON DAKİKA! Diyarbakır'da 1017 personelle dev operasyon! PKK'nın finansman kaynağı kurutulacak

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da 1017 personelin katılımı ile Eren Abluka - 19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

    Diyarbakır’da 1017 personelle dev operasyon

    PKK'nın finansman kaynakları eren abluka narko terör operasyonları ile kurutuluyor. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 1017 personelin katılımıyla Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

    Narko terör operasyonunun ilk gününde 6 milyon 376 bin 945 kök kenevir ele geçirildi.

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör" operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1017 personel, 50 operasyonel tim görev alıyor.

    Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca, Hani ilçesi Gömeç mahallesi kırsalında gizlenmiş halde *86* nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucu;

    -(6.376.945) kök kenevir bitkisi,
    -(245) kg kubar esrar,
    -(8400) metre sulama kablosu,
    -(1) adet su motoru,
    -(100) metre elektrik kablosu,
    -(5) adet pil bloğu ele geçirildi.

        Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "EREN ABLUKA OPERASYONLARI", halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA! Diyarbakır'da 1017 personelle dev operasyon! PKK'nın finansman kaynağı kurutulacak
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