SON DAKİKA! Diyarbakır'da 1017 personelle dev operasyon! PKK'nın finansman kaynağı kurutulacak

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "EREN ABLUKA OPERASYONLARI", halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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