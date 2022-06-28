Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akkum Gençlik Kampı'nın açılış törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Kampları sezon açılış programı ile Mersin'de hizmete giren Akkum Gençlik Kampı'nın açılış törenine katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Kampları'nda bu yıl 200 binden fazla genci misafir etmeyi planladıklarını ifade etti.
Bakan Kasapoğlu, Mersin'in Silifke ilçesinde Gençlik Kampları sezon açılış programı ile Akkum Gençlik Kampı'nın resmi açılış törenine katıldı. Akkum Gençlik Kampı'na bisikletle gelen Bakan Kasapoğlu, kendini karşılayanlarla selamlaştı. Kamptaki stantları gezen Bakan Kasapoğlu, programda sahne alan gençlerden oluşan müzik grubunu dinledi.
Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni kamp sezonunun ve Mersin Akkum Gençlik Kampı'nın 81 ildeki tüm gençlere hayırlı olmasını diledi. Bu kampların, eserlerin her birinin, öncelikle bir inancın, adanmışlığın, gayretin sembolü olduğunu ifade den Kasapoğlu, emeği olanlara teşekkür etti. Geleceğin teminatı olan gençler için kaybedecek bir saniyeleri dahi bulunmadığını aktaran Bakan Kasapoğlu, üretimin, eser ve hizmet siyasetinin öncelikli olarak en çok gençler için olduğunu bildiklerini, bu yolda çalıştıklarını dile getirdi.