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    • Güncel
    • 27.06.2022 00:12
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    • 27.06.2022 00:25
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    6+1'lik masaya nur topu gibi bir kriz daha! Kılıçdaroğlu 'rest' dedi, adaylık için ilk somut adımı attı: Akşener ne tepki verecek?

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada adaylık krizi derinleşiyor. Son olarak CHP ve İYİ Parti'nin arasına HDP'nin girmesiyle harlanan ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı somut adımla daha da büyüyecek cinsten... İttifak ortaklarının adaylığına sıcak bakmamasına rağmen harekete geçen CHP Genel Başkanı, "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" isimli oluşumla Cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmen çalışmalara başladı. Sürekli krizler ile anılan 6+1'lik masanın, özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu duruma nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    6+1’lik masaya nur topu gibi bir kriz daha!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarının adayı hala belli olmuş değil.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'ben aday olacağım' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.

    Bir yandan da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ismi adaylık yolunda kulislerde anılıyor. Kılıçdaroğlu ise belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini vurgulayarak Yavaş ve İmamoğlu'na kapıyı kapamış durumda.



    Tüm bunlar yaşanırken yuvarlak masada huzursuzluk ortamı hakim...

    6+1'LİK MASADA ADAYLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR!
    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada adaylık krizi derinleşiyor.

    HDP'nin Mansur Yavaş ve Meral Akşener'e karşı tutum sergilemesi sonrası Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlık kulislerde bomba etkisi yaratırken; İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in de masayı terk edeceği konuşuluyor.

    Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğine karşılık HDP'nin işaret ettiği isimleri CHP listelerinden aday göstereceği konuşulan bir başka konu. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında İYİ Parti ve HDP cephesinde de kılıçlar çekildi.

    Taraflar birbirlerine hedef alan açıklamalarda bulundu.



        "KILIÇDAROĞLU GÖNÜLLÜLERİ" OLUŞUMU
        6+1'lik masada derinleşen adaylık krizi, HDP ile İYİ Parti arasında çekilen kılıçlar ve HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlık kulisleri gölgesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak, 'Kılıçdaroğlu Gönüllüleri' organizasyonunu kurdu.

        Söz konusu oluşumun ilk toplantısı Ankara'da, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.




        YUVARLAK MASA NE TEPKİ VERECEK?
        CHP Genel Başkanı'nın adaylık için attığı bu somut adım 6+1'lik masada nasıl bir tepkiyle karşılanacağı merak konusu oldu.
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