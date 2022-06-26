6+1'lik masaya nur topu gibi bir kriz daha! Kılıçdaroğlu 'rest' dedi, adaylık için ilk somut adımı attı: Akşener ne tepki verecek?

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarının adayı hala belli olmuş değil.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'ben aday olacağım' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.
Bir yandan da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ismi adaylık yolunda kulislerde anılıyor. Kılıçdaroğlu ise belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi gerektiğini vurgulayarak Yavaş ve İmamoğlu'na kapıyı kapamış durumda.
Tüm bunlar yaşanırken yuvarlak masada huzursuzluk ortamı hakim...
6+1'LİK MASADA ADAYLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR!
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada adaylık krizi derinleşiyor.
HDP'nin Mansur Yavaş ve Meral Akşener'e karşı tutum sergilemesi sonrası Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlık kulislerde bomba etkisi yaratırken; İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in de masayı terk edeceği konuşuluyor.