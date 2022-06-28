Asparagas haberleri ile nam salan babanın hazımsız oğlu! Adana'daki petrol keşfi Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nu rahatsız etti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında yüksek kaliteli petrol bulundu.
Konuya ilişkin Kabine toplatısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE" MOTTOSO BİR GÜRUHU RAHATSIZ EDİYOR!
"Enerjide tam bağımsız Türkiye" şiarıyla hareket eden hükümetin, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, Akdeniz'de devam eden enerji kaynağı aramaları ve Adana'da yüksek kaliteli petrol çıkarması bir takım güruhu rahatsız etti.
Yalan haber, algı, kara propaganda ve manipülasyonda başı çeken Sözcü Gazetesi'nin Murat Muratoğlu namıdiğer Murat Turan isimli yazarı, Adana'da bulunan petrol ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki çeken bir paylaşıma imza attı.
TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Petrol keşfini aklınca ti'ye alan Murat Muratoğlu, "Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı..." ifadelerini kullandı.
MEMLEKETİN HAYRINA NE VARSA KARŞISINDALAR
CHP yandaşı Sözcü yazarının bu skandal yorumu, memleketin hayrına ne varsa karşısında duran bir zihniyete sahip olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.