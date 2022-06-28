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    • Güncel
    • 28.06.2022 19:15
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    • 28.06.2022 19:33
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    Asparagas haberleri ile nam salan babanın hazımsız oğlu! Adana'daki petrol keşfi Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nu rahatsız etti

    Türkiye'nin 'enerjide tam bağımsızlık' hedefiyle attığı adımlar CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'ni rahatsız etti. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu namıdiğer Murat Turan isimli yazarı, Adana'da 1 milyar dolar değerinde yüksek kaliteli petrol bulunmasını aklınca ti'ye alarak skandal bir paylaşıma imza attı. Memleketin hayrına ne varsa karşısında duran bir zihniyetin tezahürü olan bu skaldan paylaşım büyük bir tepkiyle kaşılandı. Öte yandan Muratoğlu'nun asparagas haberleri ile öne çıkıp, 'Beştepe'ye çıkan CHP'li yalanının mimarı Rahmi Turan'ın oğlu olduğu da herkesin malumu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Sözcü yazarının ’petrol’ hazımsızlığı!

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında yüksek kaliteli petrol bulundu.

    Konuya ilişkin Kabine toplatısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



    "ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE" MOTTOSO BİR GÜRUHU RAHATSIZ EDİYOR!
    "Enerjide tam bağımsız Türkiye"     şiarıyla hareket eden hükümetin, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, Akdeniz'de devam eden enerji kaynağı aramaları ve Adana'da yüksek kaliteli petrol çıkarması bir takım güruhu rahatsız etti.

    Yalan haber, algı, kara propaganda ve manipülasyonda başı çeken Sözcü Gazetesi'nin Murat Muratoğlu namıdiğer Murat Turan isimli yazarı, Adana'da bulunan petrol ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki çeken bir paylaşıma imza attı.



    TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
    Petrol keşfini aklınca ti'ye alan Murat Muratoğlu, "Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı..." ifadelerini kullandı.

    MEMLEKETİN HAYRINA NE VARSA KARŞISINDALAR
    CHP yandaşı Sözcü yazarının bu skandal yorumu, memleketin hayrına ne varsa karşısında duran bir zihniyete sahip olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.



        YALANLARIYLA ÜNLÜ BABANIN HAZIMSIZ VE MANİPÜLATÖR OĞLU...
        Murat Muratoğlu mahlasını kullanan Sözcü yazarı ile ilgili dikkat çeken bir detay daha var...

        Gerçek ismi Murat Turan olan Muratoğlu'nun asparagas haberleri ile öne çıkan Rahmi Turan'ın oğlu olduğu herkesin malumu.


        MEŞHUR 'BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'Lİ' YALANI
        Rahmi Turan ise 2019 yılının sonlarında "CHP'li bir isim Külliye'de Erdoğan ile görüştü" iddiasında bulunarak o dönem CHP içerisinde yer alan Muharrem İnce'yi hedef aldı.

        Turan, daha sonra iddialarının doğru olmadığını belirterek "Hata yaptım" itirafında bulundu.


        EMLAK ZENGİNİ FELAKET TELLALLARI
        Baba - oğul felaket tellalığı yapıp Türkiye'nin attığı adımları ve ekonomisini hedef alan Sözcü yazarı Turan familyasının emlak zengini olduğu da biliniyor...

        DİKİLİTAŞ, RUMELİHİSARI VE İSTİNYE'DE TAŞINMAZLAR
        Milyonluk dubleks dairelerde oturarak köşesinden yalan haber üreten Rahmi Turan'ın taşınmazlarının adedi ve bulundukları muhitler dudak uçuklattı.

        Turan'ın üzerine kayıtlı 11 ayrı taşınmazdan 2'si Dikilitaş, 1'i Ortaköy, 1'i ise Rumeli Hisarı'nda bulunurken, 2'si İstinye'de, 4'ü ise gözde tatil merkezi Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yer alıyor.



            BODRUM'DA 4 DUBLEKS VİLLA
            Sarıyer'de bulunan evinin bir tanesinin dubleksken, Bodrum'daki 4 villasının 4'ünün de da dubleks olduğu öğrenildi.

            Bodrum'daki 4 villadan 3'ü Gündoğan'da, 1'inin ise Kocadere mevkiinde bulunduğu öğrenildi.

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            İhracatta Cumhuriyet rekoru
            Haberler Güncel Asparagas haberleri ile nam salan babanın hazımsız oğlu! Adana'daki petrol keşfi Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nu rahatsız etti
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