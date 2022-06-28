Asparagas haberleri ile nam salan babanın hazımsız oğlu! Adana'daki petrol keşfi Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nu rahatsız etti





"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE" MOTTOSO BİR GÜRUHU RAHATSIZ EDİYOR!

"Enerjide tam bağımsız Türkiye" şiarıyla hareket eden hükümetin, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, Akdeniz'de devam eden enerji kaynağı aramaları ve Adana'da yüksek kaliteli petrol çıkarması bir takım güruhu rahatsız etti.



Yalan haber, algı, kara propaganda ve manipülasyonda başı çeken Sözcü Gazetesi'nin Murat Muratoğlu namıdiğer Murat Turan isimli yazarı, Adana'da bulunan petrol ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki çeken bir paylaşıma imza attı.