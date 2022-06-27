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    • 27.06.2022 19:56
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    • 27.06.2022 20:12
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    Başkan Erdoğan'dan Marmaris yangınını provoke eden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu tür zavallılarla siyaset yapılmaz

    Başkan Erdoğan, Marmaris yangınında yalan yanlış bilgilerle kirli algı yapmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Havada helikopter arayan zavallılarla siyaset yapılmaz" dedi.

    Bu tür zavallılarla siyaset yapılmaz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında biraraya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddeleri arasında asgari ücrette artış beklentisi, Kurban Bayramı tatili, NATO Zirvesi ve orman yangınları olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

    "BAY KEMAL YAVRULARIN DA VAR ORTAKLARIN DA VAR"

    Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Millete hizmet, ülkeye hizmet derdi olmayanların gökyüzünde helikopter arayışı gibi, uçak arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizi biliyoruz, gereği neyse onu yapıyoruz. Gece gündüz demeden, bütün itfaiyecilerimiz, silahlı kuvvetlerimizin mensupları, STK'larımızla bu çalışmaları yürüterek 12 uçak 44'ü helikopter 3'ü İHA olmak üzere 60 hava aracı, 613 arasöz, 203 iş makinası, 5700'e yakın personel, 2100'ün üzerinde gönüllülerden oluşan bir ekiple müdahale edilmiştir bay Kemal. Tabi yavruların da var, ortakların da var. Onlar da ne yapıldığını böylece duymuş olsunlar." dedi.

    MUĞLA SENDE NE YAPTINIZ?

    Ayrıca Erdoğan, "Dikkat et, Muğla'da büyükşehir belediyesi sende. Acaba ne yaptınız? Ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz? Büyükşehir belediyelerin itfaiyesi yok mu? Ama bizler 'burası CHP belediyesidir' demedik. Bakanlarımızla, tüm ekiplerimizle buraya indik, atılması gereken adımları yerinde aldık. Bundan sonra da olsa aynı şekilde atmaya devam ederiz." dedi.

    YALAN BİLGİLERLE KİRLİ ALGI YAPMIŞTI

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Açılış Töreninin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret ederek, 2 gündür devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

    HELİKOPTERLER ALACAKMIŞ

    Olay yerine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükûmeti hedef alarak, "Verin görevi bize, biz yapalım, biz bitirelim. Açalım bir kampanya uçağı da helikopteri de getirelim buraya. Bu ülkenin ormanları, insanları korunsun. Yeter artık, bıçak kemiğe dayandı, yazık günahtır." diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu'nun şovu sırasında yangına müdahale eden helikopterin sesi canlı yayından net şekilde duyuldu.

    Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise helikopter sesini duyunca havaya baktı.

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına karşı verilen canhıraş mücadeleyi baltalamak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kirli oyunu bozguna uğradı.

        CHP Genel Merkezi'nin 14. katında, Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak tarafından bir tezgah kuruldu.


        Fotoğrafta: CHP'li Erdoğan Toprak'ın tezgahladığı yalanı dolaşıma soktuğu o tweet

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesine yakın Dalaman Havalimanı'na inişine izin verilmediği yalanı bir anda dolaşıma sokuldu.

        FONDAŞ MEDYA DİREKT ATLADI
        Yalan haber, algı ve kirli propagandalarda başı çeken, toplumu yanlış yönlendirmeyi gazetecilik sanıp manipülasyon görevlerini hakkıyla yerine getiren fondaş medya kuruluşları da CHP tarafından organize edilen bu tezgaha atlayarak iftiranın yayılmasına ön ayak oldu.

        YALAN BATAĞINA DÜŞEN FONDAŞLAR SIRALI TAM LİSTE;



        CUMHURİYET
        Cumhuriyet Gazetesi haberi, "Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi" başlığıyla servis etti.





        TELE 1
        Yandaş TELE 1, Cumhuriyet ile aynı başlığı kullanarak "Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi" şeklinde yalan haberi okuyucularına takdim etti.





        SOL HABER
        SOL Haber isimli portal, "Yangın bölgesine giden Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi" ifaderiyle haberi servis etti.



            EVRENSEL GAZETESİ
            Evrensel Gazetesi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, #Marmaris'te yangın bölgesine gitmek istedi ancak Dalaman Havalimanına inişine 'dolu' olduğu gerekçesiyle izin verilmedi.



            KARAR HABER: "Yangın bölgesine gitmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi"



            T 24: Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine 'yoğunluk' gerekçesiyle izin verilmedi

            "ASPARAGAS"
            Söz konusu iftira fondaş ve yandaş medya aracılığıyla sosyal medyada hızla yayılırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

            Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, konuyla ilgili iddiaların gerçek olmadığını söyledi.

            Oda TV'ye konuşan Demir, "Dalaman'a iniş izni verilmediği iddiası doğru değil. Aydın programımız olduğu için Adnan Menderes Havalimanı'na indik. Akşam 19.00 gibi Marmaris'te olmayı planlıyoruz. Bu konuda çıkan haberler asparagas" ifadelerini kullandı.



            SONER YALÇIN'IN ODA TV'Sİ HEM CHP'Yİ HEM DE YANDAŞ MEDYAYI BOŞA DÜŞÜRDÜ
            Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına soğuk bakıp adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu yanlısı bir tutum sergileyen Soner Yalçın'ın Oda TV'sinin yaptığı röportajla hem CHP'yi hem de CHP yandaşı medyayı boşa çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

            KILIÇDAROĞLU, SONER YALÇIN'I İŞARET ETTİ: "SİZİN NE MAL OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ"
            Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerdeki grup toplantısında CHP'li bir gazeteciyi işaret ederek, "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Kendisine muhalefet dersi Muhaliflik dersi bize verenler, şunu unutmasınlar; yahu biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır. Bütün ahlaksızlar karşısında kalemini oynatmayan, yazı yazmayan, televizyona çıkıp konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için sonuna kadar yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

            TAKVİM.COM.TR GERİLİMİ HABERLEŞTİRDİ
            takvim.com.tr de o ismin Soner Yalçın olduğunu açıklayan bir haber yayınlamış ve Ekrem İmamoğlu'na destek veren Yalçın ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan gerginliğe dikkat çekmişti.


                KİMİN KİME OPERASYON ÇEKTİĞİ BELLİ DEĞİL BİRBİRLERİNİ YİYORLAR
                CHP'nin 14. katında kurgulanıp, yandaş medya tarafından servis edilen bir kumpasın, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın Oda TV'si tarafından bozguna uğratılması tüm dikkatleri üzerine çekerken, 'kimin kime operasyon çektiği belli değil, birbirlerini yiyorlar' yorumlarını da beraberinde getirdi.

                Başkan Erdoğan'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki
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