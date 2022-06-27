Başkan Erdoğan'dan Marmaris yangınını provoke eden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu tür zavallılarla siyaset yapılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında biraraya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddeleri arasında asgari ücrette artış beklentisi, Kurban Bayramı tatili, NATO Zirvesi ve orman yangınları olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BAY KEMAL YAVRULARIN DA VAR ORTAKLARIN DA VAR"

Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Millete hizmet, ülkeye hizmet derdi olmayanların gökyüzünde helikopter arayışı gibi, uçak arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizi biliyoruz, gereği neyse onu yapıyoruz. Gece gündüz demeden, bütün itfaiyecilerimiz, silahlı kuvvetlerimizin mensupları, STK'larımızla bu çalışmaları yürüterek 12 uçak 44'ü helikopter 3'ü İHA olmak üzere 60 hava aracı, 613 arasöz, 203 iş makinası, 5700'e yakın personel, 2100'ün üzerinde gönüllülerden oluşan bir ekiple müdahale edilmiştir bay Kemal. Tabi yavruların da var, ortakların da var. Onlar da ne yapıldığını böylece duymuş olsunlar." dedi.

MUĞLA SENDE NE YAPTINIZ?

Ayrıca Erdoğan, "Dikkat et, Muğla'da büyükşehir belediyesi sende. Acaba ne yaptınız? Ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz? Büyükşehir belediyelerin itfaiyesi yok mu? Ama bizler 'burası CHP belediyesidir' demedik. Bakanlarımızla, tüm ekiplerimizle buraya indik, atılması gereken adımları yerinde aldık. Bundan sonra da olsa aynı şekilde atmaya devam ederiz." dedi.

YALAN BİLGİLERLE KİRLİ ALGI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Açılış Töreninin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret ederek, 2 gündür devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.