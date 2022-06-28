Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

CÜNEYT ARKIN'IN VEFATI

Bugün sabah saatlerinde, Yeşilçam'ın duayeni, Türk tarihini sevdiren filmlerin unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Merhum Arkın milyonların kalbine taht kurmuştu. Duruşuyla ve ahlaki vasfıyla, milli şuuruyla, her zaman hatırlanacaktır. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Yerinde saymak demek geriye gitmek demektir. Hep ileriye gideceğiz. En büyük makam, en büyük hak çalışanlara aittir. Karşımızdaki okyanusu bakarak geçemeyiz. Zorlukları boş bahanelere sığınarak yenemeyiz. Hamle üstünlüğünü elimizde tutacağız, hiçbir zaman umutsuzluğun pençesine düşmeyeceğiz. İşleyen demire pas yapışmaz, emek olmadan yemek olmaz.

2023 VE CUMHURBAŞKANLIĞI MESAJI

MHP, adım adım 2023'ün temel taşlarını döşemektedir. Bugünün işini yarına bırakmadan çalışıyoruz, üretiyoruz. Geceyi gündüzle buluşturup, çalışmanın erdemiyle yoğruluyoruz. 18 Şubat'tan bugüne kadar 589 ilçemizi ziyaret ederek MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın mesajlarını taşıdık, vatandaşlarımızla görüştük.

Zafer benim diyebilenlerin mükafatıdır. Hem farelerin şerrini defedeceğiz hem ambarımızı doldurmanın gayretinde olacağız. Cumhur İttifakı'nın önü açıktır, zillet ittifakının önü kapalıdır. Cumhur İttifakı'nın iktidar yürüyüşünü durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Zillet ittifakı fazla heyecan yapmasın, havlu atıp nal toplayacakları günler yakındır. Seçim 18 Haziran 2023'te yapılırsa 356 gün kalmıştır. 24 Haziran'da yapılan seçimin üzerinden geçen 4 yılda kimin vatan sevdalısı kimin işbirlikçi ve Türkiye karşıtı olduğunu tescillemiştir. Zillet faillerine diyorum ki yenilen pehlivan güreşe doymazmış ama sizi doyuracağız.

MİLLET İTTİFAKI'NA TEPKİ

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır, anayasaldır. 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar, yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir.

Saadet Partisi Genel Başkanı, 'Yüzde 100 kazanırız diyemem ama yüzde 99,99 kazanırız' açıklaması yapmış. Şu temelsiz ve ucube kehanete güler misiniz ağlar mısınız? Biz Sayın Karamollaoğlu'na hayal dünyasına mutluluklar diliyorum.

Hiç kimse merak etmesin istikbalin kudreti yine büyük Türk milleti olacaktır. Biz nereye gittiğimizi, nereye gideceğimizi, gidince ne yapacağımızı adımız gibi bilenlerdeniz. Biz zillete düşenlerle değil, Türkiye sevdasıyla tutuşan adam gibi adamlarla yürüyoruz.

SEL VE TAŞKINLAR

Son yıllarda iklim değişikliği başta olmak üzere, ortaya çıkan doğal afetler, elbette hayatın doğal akışını etkilemektedir.

Dün bu afetlerden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun diyorum. Doğal afete maruz kalan tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumu belirtiyorum.

ORMANI YAKANA EN AĞIR CEZA VERİLMELİ

Ormanlarımız bizim milli servetimizdir. Ormanlarımızı ateşe verenler, ihanetle bile izah edilemeycek kötülük yapmışlardır. Geçen hafta Marmaris'te 4500 hektarlık ormanlık alan yangında zarar görmüştür. Yeşile, doğa, orman canlılarına, saldırı içinde olanlara en ağır cezayı vermek milletimizin haklı beklentisidir. Böylesi bir canavarlığın olağan karşılanması akla da, adalete de bütünüyle aykırıdır. Her canı sıkılan bir yeri yakarsa, milli varlığımızı nasıl koruyacağız.

Ne var ki ağaçlarımız yansa da çok şükür dikilecek fidanlarımız vardır.

Ayrıntılar geliyor...