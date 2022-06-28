Son dakika: AK Parti 3600 ek gösterge ve öğrenci affını Meclis'e sundu

Son dakika haberi... AK Parti, 3600 ek gösterge, çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifte yer alacak düzenlemeler şöyle:

EK GÖSTERGE:

Memurların merakla beklediği 3600 göstergeye ilişkin düzenleme teklifte yer alacak.

Bütün memurlara 600 ek gösterge verilecek. Buna göre bir kademelendirme yapılacak.

4 MİLYON ÖĞRENCİ KAPSAMDA:

Bir başka önemli düzenleme, öğrenci affı ile ilgili olacak. Düzenlemenin üniversite öğrenimi yarım kalan 4 milyon civarında öğrenciyi etkilemesi bekleniyor.

Bunun içinde açık öğretimde dönem kaydını yenilemeyen 1 milyon 848 bin, bölüm değişikliği yapan 839 bin, azami öğrenim süresinin dolması nedeniyle mezun olamayan 594 bin 530, sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilen 380 bin, KHK ile yükseköğretim kurumu kapatılan 61 bin 155 öğrenci de bulunuyor.

Ayrıca disiplin cezası alan, yatay geçiş yapan, lise diploması olmadığı için geçici kayıt yaptırıp diplomalarını getirmeyenler ile denklik lisans tamamlaması sona erenler de af kapsamına girebilecek. Ancak terör suçu ile atılanlar kapsam dışı olacak.