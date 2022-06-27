TEM'de facianın eşiğinden dönüldü: Meyve yüklü kamyon arızalanan İETT otobüsüne çarptı!



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve yol bakım ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, İETT otobüsünde ve kamyonda maddi hasarlar meydana geldi. Otoyoldaki trafik akışı ise polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.