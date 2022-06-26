Başkan Erdoğan'dan NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj!





Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de yaptığı görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine ilişkin Türkiye'nin isteklerinin hala karşılanmadığını bildirdi. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayii ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini yineledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN