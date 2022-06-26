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    Başkan Erdoğan'dan NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için Türkiye’yi ikna edecek somut adımları hala atmadıklarını belirterek, her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı somut ve samimi adımlar atması gerektiğini söyledi.

    NATO uyarısı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirtti. Bu noktada İsveç'ten Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti. Erdoğan, silah ambargosu ve savunma sanayii sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamalarının kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini bildirdi. Bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.



    Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de yaptığı görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine ilişkin Türkiye'nin isteklerinin hala karşılanmadığını bildirdi. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayii ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini yineledi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj!
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