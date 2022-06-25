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    • 25.06.2022 12:41
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    Düzensiz göçle mücadele sürüyor! Afganistan uyruklu 131 kişi sınır dışı edildi

    Son dakika haberleri... Düzensiz göçle mücadele sürüyor. Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

    131 sınır dışı!

    Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi.

    Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.

    Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

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    Haberler Güncel Düzensiz göçle mücadele sürüyor! Afganistan uyruklu 131 kişi sınır dışı edildi
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