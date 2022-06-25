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    • 25.06.2022 08:16
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    Marmaris yangınını çıkaran Sacit Ayhan kaç yıl hapis yatacak? Hukukçulardan çarpıcı sözler: Caydırıcılık unsurunu taşımıyor

    Son dakika haberi! Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklandı. Yangının kontrol altına alınması sonrası Ayhan'a verilecek cezayı değerlendiren Başkan Erdoğan, "Ben de aynı kanaatteyim, caydırıcı bir ceza. Ben de diyorum ki ucu nereye dayanıyor idama mı, idam olmalı. Sultan Fatih ne diyor, 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynun vururum.' diyor. Bu iş o kadar önemli." dedi. Yangını çıkaran Ayhan, yürürlükteki 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre kasten orman yangınına neden olduğu için 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak. Hukukçular, meydana gelen zararla verilen suçun orantılı olmadığını dile getirerek, cezaların arttırılmasını istiyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kundakçı kaç yıl hapis yatacak?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Bir gazetecinin, orman yangınıyla ilgili kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Ormanlar yakıldığı zaman caydırıcı cezası olmalı mı sizce?" şeklindeki sorusu üzerine, Erdoğan, bu kişinin tutuklandığını belirtti.

    Erdoğan, gazeteciye, "Sana sorsam sen hangi kanaattesin?" diye sordu. Gazetecinin, "Caydırıcı bir cezası olmalı" şeklindeki yanıtı üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

    "Ben de aynı kanaatteyim, caydırıcı bir ceza. Ben de diyorum ki ucu nereye dayanıyor idama mı, idam olmalı. Sultan Fatih ne diyor, 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynun vururum.' diyor. Bu iş o kadar önemli. Canım canım bütün ormanları yakıyoruz. Sadece ormanlar mı? Bütün haşerat, hayvanlar hepsi bu ormanlarla beraber ne oluyor, onlar da yanıyor. Adam, affedersin içmiş ve geliyor, 'Bilmem neye kızdım, onun için de burayı yaktım.' Ne demek bu ya, böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde kesinlikle etraflıca durmalıyız."


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    Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan, yürürlükteki 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre kasten orman yangınına neden olduğu için 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

        Üstelik 10 yıl ceza alırsa 4 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalabilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, hukukçular, meydana gelen zararla verilen suçun orantılı olmadığını dile getirerek, cezaların arttırılmasını istiyor. İşte uzman isimlerin görüşleri:

        Av. Dr. Rezan Epözdemir: Ortada bir kundaklama varsa 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve adli para cezası söz konusu. Ancak ceza infaz hukukunun temel evrensel prensibi olan ıslah ve caydırıcılık unsurunu taşımıyor. 10 yıl ceza aldığında şartlı salıvermeyle 5 yıla düşüyor, 1 yıl da denetimli serbestlikle birlikte baktığınız zaman 4 yıla düşecek. Yani 4 yıl sonra şartlı denetimli serbestlikten faydalanıp topluma karışacak.



        Avukat Murat Sultansu: Suçun vasıf ve mahiyeti karşısında neticede meydana gelen zarar çok büyük, bu nedenle suç ile ceza arasındaki orantı uygun değil. Bu konuda yeni yasal düzenleme yapılması gerekir. Hatta 6. yargı paketine ivedilikle eklenmelidir.

        Avukat Oğuz Muhammet Gündoğmuş: Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor. Ancak devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde orman yakan ise müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor.



        Avukat Yaşar Sarı: Orman yakma suçunun en önemli özelliklerinden biri de affı olmayan bir suç olmasıdır. Sinir krizi geçirmek, çok öfkelenmek gibi durumlar akıl hastalığı boyutunda değilse fail cezadan kurtulamaz. Bu cezalar yeterli değil.

        Öte yandan Ayhan'ın ormanı yakmadan yarım saat önce motoruyla Bördübet yolunda fotoğraflar çektiği ve sosyal medyada ailesine yönelik tehditkâr paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Olayın görgü tanığı S.K., "Evimin yanında motoruyla durdu. Fotoğraf çekmeye başladı. 'Ne yapıyor acaba' diye izledim. Motoru satmak için fotoğraf çekse o fotoğraflar öyle çekilmez. Daha sonra telefona bir şeyler yazmaya başladı. Çantasında bidon vardı. Yarım saat, belki bir saat sürmedi bile arazözler geçmeye başladı. Kafamızı o tarafa bir çevirdik dumanlar çıkıyor. Eşime söyledim, eşim de, 'Ben bu adamdan çok huylandım' dedi. Çok üzüldüm" diye konuştu.

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        Haberler Güncel Marmaris yangınını çıkaran Sacit Ayhan kaç yıl hapis yatacak? Hukukçulardan çarpıcı sözler: Caydırıcılık unsurunu taşımıyor
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