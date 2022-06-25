Marmaris yangınını çıkaran Sacit Ayhan kaç yıl hapis yatacak? Hukukçulardan çarpıcı sözler: Caydırıcılık unsurunu taşımıyor





Avukat Yaşar Sarı: Orman yakma suçunun en önemli özelliklerinden biri de affı olmayan bir suç olmasıdır. Sinir krizi geçirmek, çok öfkelenmek gibi durumlar akıl hastalığı boyutunda değilse fail cezadan kurtulamaz. Bu cezalar yeterli değil.

Öte yandan Ayhan'ın ormanı yakmadan yarım saat önce motoruyla Bördübet yolunda fotoğraflar çektiği ve sosyal medyada ailesine yönelik tehditkâr paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Olayın görgü tanığı S.K., "Evimin yanında motoruyla durdu. Fotoğraf çekmeye başladı. 'Ne yapıyor acaba' diye izledim. Motoru satmak için fotoğraf çekse o fotoğraflar öyle çekilmez. Daha sonra telefona bir şeyler yazmaya başladı. Çantasında bidon vardı. Yarım saat, belki bir saat sürmedi bile arazözler geçmeye başladı. Kafamızı o tarafa bir çevirdik dumanlar çıkıyor. Eşime söyledim, eşim de, 'Ben bu adamdan çok huylandım' dedi. Çok üzüldüm" diye konuştu.