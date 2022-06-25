FETÖ'cü şirketler için yolun sonu: Yargıtay Naksan Holding şirketlerinin müsaderesine karar verdi!

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Yapılan inceleme sonucunda Cahit Nakıboğlu, Taner Nakıboğlu ve Emre Nakıboğlu ile ilgili verilen kararların bir kısmı bozuldu. Üç sanıkla ilgili bozma verilen kararlar yerel mahkemede yeniden görüşülecek. Tutuklu sanıkların tahliyelerine yönelik bir karar ise çıkmadı. Yargıtay, Ferhan Nakıboğlu, Cihan Dağcı ve Murat Zar ile ilgili kararları onadı. Böylece tutuksuz yargılanan Ferhan Nakıboğlu da cezaevine gönderilecek. Tutuklu yargılanan Cihan Dağcı ve Murat Zar'ın ise tahliyeleri bekleniyor.