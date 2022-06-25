LGBT'li sapkınlardan İstanbul'da yeni provokasyon girişimi! Valiliğe 'müddet' hadsizliği...

Açıklamada; eşcinsellik gibi anormal bir olgunun etrafında inşa ettikleri sahte algılarla insanları kandıran, sönmeye yüz tutmuş saman alevi mesabesindeki sapkın örgütlerin mağduru oynamalarına izin vermeyeceklerini belirterek, "Eşcinselliğin bir sapkınlık olduğu hakikatini psikoloji, biyoloji ve tıp bilimleri başta olmak üzere tüm ilim dallarında anlatmaya, sapkın örgütlerin istismar ettiği çocuklarımıza terapi sağlamaya ve onlarla ilgilenmeye kaldığımız yerden gayretimizi arttırarak devam edeceğiz" denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"17 Haziran Cuma günü Beyazıt'ta gerçekleştirdiğimiz izzetli duruşumuz toplumumuzun geniş kesimlerden destek görmüş ve takdirle karşılanmıştır. Fıtratın yanında olan insaf ehli herkese desteklerinden dolayı müteşekkiriz. Bilinmelidir ki, varlığını İslam'a borçlu olan bu topraklarda, nesillerimize ve geleceğimize sahip çıkma mücadelemizde Beyazıt bir milat olmuştur.