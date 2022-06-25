Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan, yürürlükteki 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre kasten orman yangınına neden olduğu için 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak. Peki, Marmaris yangınını çıkaran kim, neden yaktı? Marmaris'te ormanı yakan Sacit Ayhan kimdir, yakalandı mı? Sacit Ayhan tutuklandı mı, cezası ne olacak? İşte detaylar...
Üstelik 10 yıl ceza alırsa 4 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalabilecek. Hukukçular, meydana gelen zararla verilen suçun orantılı olmadığını dile getirerek, cezaların arttırılmasını istiyor. İşte SABAH'a konuşan uzman isimlerin görüşleri:
Av. Dr. Rezan Epözdemir: Ortada bir kundaklama varsa 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve adli para cezası söz konusu. Ancak ceza infaz hukukunun temel evrensel prensibi olan ıslah ve caydırıcılık unsurunu taşımıyor. 10 yıl ceza aldığında şartlı salıvermeyle 5 yıla düşüyor, 1 yıl da denetimli serbestlikle birlikte baktığınız zaman 4 yıla düşecek. Yani 4 yıl sonra şartlı denetimli serbestlikten faydalanıp topluma karışacak.