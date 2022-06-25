Marmaris yangınını çıkaran kim, neden yaktı? Marmaris'te ormanı yakan Sacit Ayhan kimdir, yakalandı mı? Sacit Ayhan tutuklandı mı, cezası ne olacak?

Avukat Murat Sultansu: Suçun vasıf ve mahiyeti karşısında neticede meydana gelen zarar çok büyük, bu nedenle suç ile ceza arasındaki orantı uygun değil. Bu konuda yeni yasal düzenleme yapılması gerekir. Hatta 6. yargı paketine ivedilikle eklenmelidir.

Avukat Oğuz Muhammet Gündoğmuş: Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor. Ancak devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde orman yakan ise müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor.

Avukat Yaşar Sarı: Orman yakma suçunun en önemli özelliklerinden biri de affı olmayan bir suç olmasıdır. Sinir krizi geçirmek, çok öfkelenmek gibi durumlar akıl hastalığı boyutunda değilse fail cezadan kurtulamaz. Bu cezalar yeterli değil.