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    • Haberler
    • 25.06.2022 11:30
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    • 25.06.2022 11:30
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    Marmaris yangınını çıkaran kim, neden yaktı? Marmaris'te ormanı yakan Sacit Ayhan kimdir, yakalandı mı? Sacit Ayhan tutuklandı mı, cezası ne olacak?

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili son gelişmeler sıkı takibe alındı. Son olarak Marmaris’te 5 gündür devam eden orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı. Çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Sacit Ayhan suçunu itiraf etti. Güvenlik birimleri tarafından gözaltına alınan Sacit Ayhan, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söylerken yangını neden çıkardığını açıkladı. Peki, Marmaris yangınını çıkaran kim, neden yaktı? Marmaris'te ormanı yakan Sacit Ayhan kimdir, yakalandı mı? Sacit Ayhan tutuklandı mı, cezası ne olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Marmaris yangınını çıkaran kim, neden yaktı?

    Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan, yürürlükteki 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre kasten orman yangınına neden olduğu için 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak. Peki, Marmaris yangınını çıkaran kim, neden yaktı? Marmaris'te ormanı yakan Sacit Ayhan kimdir, yakalandı mı? Sacit Ayhan tutuklandı mı, cezası ne olacak? İşte detaylar...

    Üstelik 10 yıl ceza alırsa 4 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalabilecek. Hukukçular, meydana gelen zararla verilen suçun orantılı olmadığını dile getirerek, cezaların arttırılmasını istiyor. İşte SABAH'a konuşan uzman isimlerin görüşleri:

    Av. Dr. Rezan Epözdemir: Ortada bir kundaklama varsa 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve adli para cezası söz konusu. Ancak ceza infaz hukukunun temel evrensel prensibi olan ıslah ve caydırıcılık unsurunu taşımıyor. 10 yıl ceza aldığında şartlı salıvermeyle 5 yıla düşüyor, 1 yıl da denetimli serbestlikle birlikte baktığınız zaman 4 yıla düşecek. Yani 4 yıl sonra şartlı denetimli serbestlikten faydalanıp topluma karışacak.

        Avukat Murat Sultansu: Suçun vasıf ve mahiyeti karşısında neticede meydana gelen zarar çok büyük, bu nedenle suç ile ceza arasındaki orantı uygun değil. Bu konuda yeni yasal düzenleme yapılması gerekir. Hatta 6. yargı paketine ivedilikle eklenmelidir.

        Avukat Oğuz Muhammet Gündoğmuş: Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor. Ancak devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde orman yakan ise müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor.

        Avukat Yaşar Sarı: Orman yakma suçunun en önemli özelliklerinden biri de affı olmayan bir suç olmasıdır. Sinir krizi geçirmek, çok öfkelenmek gibi durumlar akıl hastalığı boyutunda değilse fail cezadan kurtulamaz. Bu cezalar yeterli değil.
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        Haberler Haberler Marmaris yangınını çıkaran kim, neden yaktı? Marmaris'te ormanı yakan Sacit Ayhan kimdir, yakalandı mı? Sacit Ayhan tutuklandı mı, cezası ne olacak?
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