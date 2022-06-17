LGBT sapkınlığına geçit yok! İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenmesi planlanan etkinlik tepkiler üzerine iptal edildi

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde LGBT+ üyeleri tarafından 'onur haftası' için planlanan organizasyona pek çok sivil toplum kuruluşu 'Sapkınlığın karşısında fıtratın yanındayız' başlıklı hazırlanan bildiriyle tepki gösterdi.

Fakülte önünde toplanan çok sayıda kişi, LGBT etkinliğine karşı tepkilerini sürdürdü.