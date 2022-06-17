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    • 17.06.2022 18:50
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    LGBT sapkınlığına geçit yok! İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenmesi planlanan etkinlik tepkiler üzerine iptal edildi

    Beyazıt'ta bulunan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde LGBT+ üyelerinin düzenlemeyi planladığı etkinlik, gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Her koşulda etkinliği düzenleyeceklerini ifade eden sapkın oluşum gelen tepkiler ve toplanan kalabalık sonrası açıklama yaparak grup üyelerinin kampüs civarından ayrılmalarını, Beyazıt çevresinde gezmemelerini tavsiye etti.

    İstanbul’da LGBT sapkınlığına geçit yok!

    İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde LGBT+ üyeleri tarafından 'onur haftası' için planlanan organizasyona pek çok sivil toplum kuruluşu 'Sapkınlığın karşısında fıtratın yanındayız' başlıklı hazırlanan bildiriyle tepki gösterdi.

    Fakülte önünde toplanan çok sayıda kişi, LGBT etkinliğine karşı tepkilerini sürdürdü.


    Fotoğrafta: İstanbul Üniversitesi önünde LGBT sapkınlığına tepki amacıyla toplanan kişiler

    İPTAL EDİLDİ: "BEYAZIT ÇEVRESİNDE GEZMEYİN"
    Gelen tepkiler üzerine etkinliği düzenleyen oluşum pikniğin iptal edildiğini duyurdu.


    Fotoğrafta: İstanbul Üniversitesi önünde LGBT sapkınlığına tepki amacıyla toplanan kişiler

    Yapılan duyuru paylaşımında grup üyelerine Beyazıt çevresinde gezmemelerini ve alandan ayrılmaları tavsiye edildi.



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    İstanbul’da LGBT sapkınlığına geçit yok!
    Haberler Güncel LGBT sapkınlığına geçit yok! İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenmesi planlanan etkinlik tepkiler üzerine iptal edildi
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