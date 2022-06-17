LGBT sapkınlığına geçit yok! İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenmesi planlanan etkinlik tepkiler üzerine iptal edildi

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde LGBT+ üyeleri tarafından 'onur haftası' için planlanan organizasyona pek çok sivil toplum kuruluşu 'Sapkınlığın karşısında fıtratın yanındayız' başlıklı hazırlanan bildiriyle tepki gösterdi.
Fakülte önünde toplanan çok sayıda kişi, LGBT etkinliğine karşı tepkilerini sürdürdü.
Fotoğrafta: İstanbul Üniversitesi önünde LGBT sapkınlığına tepki amacıyla toplanan kişiler
İPTAL EDİLDİ: "BEYAZIT ÇEVRESİNDE GEZMEYİN"
Gelen tepkiler üzerine etkinliği düzenleyen oluşum pikniğin iptal edildiğini duyurdu.
Fotoğrafta: İstanbul Üniversitesi önünde LGBT sapkınlığına tepki amacıyla toplanan kişiler
Yapılan duyuru paylaşımında grup üyelerine Beyazıt çevresinde gezmemelerini ve alandan ayrılmaları tavsiye edildi.