CHP'li İBB'nin başarısızlık ve PR ile dolu 3 yılı! İşten çıkarmalar, yarım kalan projeler ve kabusa dönen ulaşım sorunu...





"İSRAF DÜZENİ" DEDİ, FAHİŞ FİYATLARLA 5 BİN ARAÇ KİRALADI

Seçim öncesinde, sık sık israf düzeni üzerinden kampanya yürüten CHP'li İmamoğlu, icraatlarıyla yine şaşırttı. İBB yönetimi hizmet aracı diye Yenikapıya dizdiği araçların israf olduğunu ve bin 500 aracın sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu.

Ancak çok geçmeden fahiş fiyatlarla 5 binin üzerinde araç ibb tarafından kiralandı ve milyonlarca lira heba edildi.