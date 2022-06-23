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    • 24.06.2022 06:25
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    Bursa'da 245 ruhsatsız silah ele geçirildi: 4 şüpheli tutuklandı!

    Son dakika haberi! Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından bugüne kadar en çok kaçak silahın ele geçirildiği operasyonu gerçekleştirdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tarihi rekor! 245 adet ele geçirildi

    Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından bugüne kadar en çok kaçak silahın ele geçirildiği operasyonu gerçekleştirdi.

    Silah imalathanesine dönüştürülen atölyede ele geçirilen 245 silah, geçmişte herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için balistik incelemesi yapılmak üzere Kriminal Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Operasyonda gözaltına alınan K.Y. (49), B.T. (43), M.O. (33) ve M.U. (30) ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel Bursa'da 245 ruhsatsız silah ele geçirildi: 4 şüpheli tutuklandı!
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