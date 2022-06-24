Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti

İstanbul'da hastanede böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Türkiye'nin önemli din alimlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu, hayata veda etti. Ustaosmanoğlu'nun sevenleri ve öğrencileri evinin çevresine akın etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajda "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.