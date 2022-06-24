Twitch'teki milyon dolarlık vurgunda ikinci dalga! Gizli grup kurup paraları akladılar





Üstelik bu siteler üzerinden elde edilen paralar yalnızca Twitch platformunda değil, başka mecralarda da aklanabiliyor. Olayın mağdurlarından biri, "Kredi veya banka kartı bilgilerini sisteme girdiğinde kendisine internetten güvenli banka ödemesi için bir tane onay kodu geliyor. Bu onay kodunu, tutara dikkat etmeden girdiği için hesabından ilk fırsatta bin 500 tl çekiliyor. Daha sonra bir kere daha siteye girdiğinde, kendisine siteden uyarı geliyor. Şöyle diyor. Yanlış kodlama girdiniz, tekrardan siteye kod girer misiniz diye bir kere daha kod gönderiyorlar. Aynı sefer de bin 150 tl daha para çekiyorlar" dedi.