Twitch'teki milyon dolarlık vurgunda ikinci dalga! Gizli grup kurup paraları akladılar

Geçtiğimiz aylarda yapılan Twitch Operasyonu'nun ikinci dalgasına dair yeni bilgilere ulaşıldı.
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, 18 kişinin gözaltına alındığı operasyonda aklanan paranın 1 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. Bu 18 kişiden 5'inin bilgisayar korsanı, 5 kişinin de twitch yayıncısı olduğu öğrenildi.
Bu iki grup arasındaki ilişkiyi kurup komisyon alan kişi sayısı ise 4. Kalan 4 kişi ise bu yasadışı faaliyetlerin içinde olan kişiler.
SİTELERİ TAKLİT ETTİLER
Güvenlik birimlerinin tespitleri ise dikkat çekici. Buna göre bilgisayar korsanlarının taklit ettikleri siteler arasında ünlü bir marketler zincirinin sanal gsm operatörü ve bazı sigorta şirketleri yer alıyor.
Dolandırcılar sahte siteleri yayına sokarken dikkat çekmemek için farklı tatikler geliştirmiş.
Zanlıların kurdukları taklit siteler en fazla yarım saat süreyle Google aramalarında üst sıralarda görünüyor. İşte bu kısa süre içerisinde sim kartlarına kontör yüklemek için siteyi tıklayanlar parasını kaptırıyor. Şüpheliler tatmin edici bir meblağ elde ettiklerini anladıkları anda siteyi tamamen kapatıp, izlerini kaybettiriyor.
YAYINCILARA SÖZDE BAĞIŞLAR YAPILIYOR
Haksız bir şekilde elde edilen bu paralar sisteme sokulmak yani aklanmak isteniyor.
Bunun için de Twitch isimli sosyal medya platformunda bit satın alınarak, yayıncılara sözde bağışlar yapılıyor.