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    • 23.06.2022 08:53
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    • 23.06.2022 09:03
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    Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalananlar arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in olduğı bildirildi.

    FETO’nun yeğeni yakalandı!

    Milli Savunma Bakanlığı Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in Yunanistan'a kaçarken yakalandığını duyurdu.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi."

    DİĞER YEĞENİ MİT'İN OPERASYONUYLA YAKALANMIŞTI
    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir diğer yeğeni Selahaddin Gülen de MİT tarafından yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

        MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.
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        Haberler Güncel Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
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