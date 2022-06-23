Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in Yunanistan'a kaçarken yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi."
DİĞER YEĞENİ MİT'İN OPERASYONUYLA YAKALANMIŞTI
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir diğer yeğeni Selahaddin Gülen de MİT tarafından yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.