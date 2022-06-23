Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in Yunanistan'a kaçarken yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi."