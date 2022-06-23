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    • 23.06.2022 08:57
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    • 23.06.2022 08:57
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    İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planına karşı operasyon: Şüpheliler gözaltına alındı

    Son dakika haberi! İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait Beylikdüzü'ndeki adreste arama yapıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da ’suikast’ operasyonu!

    İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planı içinde olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

    İSRAİL'DEN UYARI GELMİŞTİ
    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek İsraillilere yönelik saldırı uyarısında bulundu.

    Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.

    4 SAATLİK ÇALIŞMA
    İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.
        Türkiye ve Suudi Arabistan’dan ortak bildiri
        Haberler Güncel İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planına karşı operasyon: Şüpheliler gözaltına alındı
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