Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş ve Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya son yolculuklarına uğurlandı

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Mehmet Ateş, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



