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    • 23.06.2022 15:16
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    • 23.06.2022 15:16
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    Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş ve Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya son yolculuklarına uğurlandı

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve askeri araç kazasında şehit olan 31 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya son yolculuklarına uğurlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kahramanlara son veda!

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın (26) naaşı, İstanbul'da toprağa verildi.

    Şehidin cenazesi, Kağıthane'deki baba ocağından helallik alındıktan sonra Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Recep ve annesi Sevgi Baş, burada taziyeleri kabul etti.

    Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda askeri personel katıldı.

    Öğle namazının ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, cenaze namazını kıldırdı.

    Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.


        ŞEHİT TOPÇU UZMAN ÇAVUŞ ÖZKAYA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
        Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve askeri araç kazasında şehit olan 31 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın cenazesi, Bartın'da toprağa verildi.

        Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde merkeze bağlı Balat köyündeki evinin önüne getirildi.

        Cenaze, burada helallik alınmasının ardından tören için Arıt köyündeki Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Okulu bahçesine götürüldü.

        Ayakta güçlükle duran şehidin babası Mehmet, annesi Hatice ile askeri üniformasını giyerek törene katılan eşi Sevgi Özkaya'ya sağlık ekipleri destek oldu.

        Şehit için Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra öğle vakti cenaze namazı kılındı.

        Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın cenazesi, daha sonra askeri manga tarafından omuzlara alınarak götürüldüğü Balat köyündeki aile kabristanında toprağa verildi.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Mehmet Ateş, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


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