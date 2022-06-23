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    • 23.06.2022 10:08
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    Eren Abluka'dan acı haber: 2 şehidimiz var

    Son dakika haberleri... Eren Abluka-18 operasyonundan acı haber geldi. PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışma sonrası yaralanan askerlerimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen şehit oldu.

    takvim.com.tr
    Şehitlerimiz var!

    İçişleri Bakanlığı Eren Abluka-18 operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışma esnasında yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in şehit olduğunu duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen ''Eren Abluka-18 (Şehit J.Onb. Doğan DAĞCI) Operasyonunda'' teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralanmıştır.

    PKK'lı teröristlerle çatışma! Şehitlerimiz var!

    HASTANEDE ŞEHİT OLDULAR
    Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

    KOMANDO VE JÖH'LER SEVK EDİLDİ
    Teröristlerin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye JÖH ve Jandarma Komando birlikleri sevk edilmiştir.

    Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize ise acil şifalar diliyoruz.

    Milletimizin başı sağ olsun.

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