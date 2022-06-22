Son dakika: Diyarbakır'da başladı: Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu!

Terör örgütü PKK'ya vurulan darbelere bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 950 personelin katılımıyla Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, finans kaynaklarından yoksun bırakmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde "Eren Abluka-18 Diyarbakır (Dernek) Şehit J.Çvş Murat Doğan" Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

KOMANDO VE JÖH'LER DEVREDE

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekat, 950 personel (61) operasyonel tim görev alıyor.

Devam eden operasyonda;

- (975) g toz esrar,

- (1.750.991) kök kenevir bitkisi,

- (4650) metre sulama hortumu,

- (1) adet su motoru,

- (1) adet dalgıç pompa,

- EYP yapımında kullanılan (3) kg kimyasal madde, (1) adet ateşleme anahtarı, (2) adet elektrikli fünye ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, (4) şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor."