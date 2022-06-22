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    • 22.06.2022 12:52
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    Rum kesiminde Abdülhamid Han korkusu! Alelacele toplandılar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, adının Abdülhamid Han olacağı açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimini korkuttu. Kıbrıs Rum Yönetimi de Abdülhamid Han'ın ilk görev yerinin Kıbrıs açıkları olacağı korkusuyla Güvenlik Konseyi'ni topladı.

    Rum kesiminde Abdülhamid Han korkusu! Alelacele toplandılar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, adının Abdülhamid Han olacağı açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisinde hazırlıklar devam ediyor.

    RUM KESİMİNİ ABDÜLHAMİD HAN KORKU SARDI
    Rum lider, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yakında Kıbrıs açıklarında faaliyete başlayabileceği endişesiyle Güvenlik Konseyi'ni topladı.

    Hürriyet'in haberine göre Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Mersin Taşucu limanında son bakımları yapılan Türkiye'nin 4'üncü Sondaj Gemisi Abdülhamid Han'ın ilk görev yerinin Kıbrıs açıkları olacağı endişesiyle Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.

    Anastasiadis, siyasi parti liderlerine Türkiye'nin Fransız Total ve İtalyan ENI'nin geçen ay sondaja başladığı, bir bölümü Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde kalan 6'ncı parsele girmesini beklediklerini söyledi.

    ANASTASİADİS'TEN TÜRKİYE İTİRAFI
    AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasına çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını anlatan Rum lider, "AB ülkelerinin Türk ekonomisinde sahip oldukları çıkarlar, sektörlerinin bağımlılığı ve Türkiye'deki bankaların menfaatleri yaptırım kararları alınmasını engelliyor" dedi.

    Rum lider AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Komiseri Josep Borrell'in kendisine, "Türkiye'ye yönelik yaptırım uğraşlarından bir şey bekleme" cevabı verdiğini de kaydetti.

    Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis'in Türkiye ile gerginliği artıracak söylemlerden kaçındığını, AB ve NATO'nun da benzer bir çaba içinde olduğunu sözlerine ekledi.

        ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ
        Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan sondaj gemisinde, çıkacağı seferler öncesi boyama işlemi yapılıyor.

        Geminin dış yüzeyine Türk bayrağı işlendi, bir yüzeyi de kırmızı-beyaza boyandı.

        Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncü üyesi olacak gemide, ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler, sertifikalandırma ve diğer boyama çalışmaları sürüyor.

        ÖZELLİKLERİ
        Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak.

        Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

        Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.
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