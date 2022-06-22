Rum kesiminde Abdülhamid Han korkusu! Alelacele toplandılar

Rum lider AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Komiseri Josep Borrell'in kendisine, "Türkiye'ye yönelik yaptırım uğraşlarından bir şey bekleme" cevabı verdiğini de kaydetti.

Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis'in Türkiye ile gerginliği artıracak söylemlerden kaçındığını, AB ve NATO'nun da benzer bir çaba içinde olduğunu sözlerine ekledi.