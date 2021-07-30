Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör yazdı: Bir tweetle kripto para reklamı yapıp 500 TL kazanan 'FOY'daş isimler

Dilek Güngör'ün yazısı şu şekilde:

Hiç lafı dolandırmayacağım. Hemen konuya gireceğim. Tatildeyken, ne finansın 'F'sini, ne ekonominin 'E'sini bilen isimlerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları önüme düştü. Bunların hemen hemen hepsi bizi 'yandaş' diye yaftalayıp, kendilerini 'bağımsız' (!) gazeteci olarak lanse edenler…

Kim mi bunlar?

Sözde bağımsız ve muhalifler… Ama bu işler böyledir.

'Bağımsızız' ayağına malı götürürsün…

Eee, daha yeni lağımın büyüğü patlamadı mı?

Hepiniz görmüşsünüzdür. 140Journos, Medyascope, Serbestiyet ve P24 gibi medya kuruluşlarının ABD merkezli vakıf Chrest Foundation başta olmak üzere Norveç, Danimarka ve İngiltere'den fon aldıkları ortalığa saçılalı kaç gün oldu. Haberlerindeki sözüm ona 'özgür' (!) içeriklerini kimin belirlediğini hepimiz gördük.