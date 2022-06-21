HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yine provokasyon peşinde! PKK'lı teröristin gözaltına alınması hakkında algı operasyonu!

Terör örgütüne karşı yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar devam ederken, ortalığı karıştırmak isteyen, halkı kin ve nefretle beslemek isteyen fırsatçılar da ortaya çıkmaya başladı.
GERGERLİOĞLU İFTİRA ATIP PKK'YA KALKAN OLDU
Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında PKK'lı olduğu belirlenen bir şahsın gözaltına alınırken bölgede bulunan köylüler zanlıyı askerlerin elinden almaya kalkıp, taşkınlık çıkarınca ortalığı yatıştırmak ve düzeni sağlamak adına Mehmetçik havaya ateş açtı.
Bu olayın görüntülerini paylaşan HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türk askerini karalama ve bölgede bulunan halkla ile askerler arasında sorun çıkarma sinsiliğiyle olayı çok farklı göstermeye çalıştı. Askerlerin zorbalık yaptığını dile getiren Gergerlioğlu, atılan taşları, askerlerin üzerine yürüyen kalabalığı görmezden gelerek gözaltına alınan bir PKK'lı teröristin de adeta savunuculuğunu üstlendi.