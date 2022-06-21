Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM Grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İnsanın olgunluğu gibi siyasetin de olgunluğundan bahsetmek mümkündür. Olgunlaşmak demek, alınan kararların, taşınan kalplerin hassasiyet düzeyindeki tırmanışı demektir. Her rüzgara yelken açan, her telkine kapı aralayan bir siyaset anlayışının ne olgunluğundan ne omurgalı duruşundan söz edilebilir. Basit ve bayağı siyasetin ömrü pişkinlikle gelip geçecektir.

Türk siyasetinin çözüm bekleyen en önemli sorunlarından birisi bu tip siyaset ve siyasetçi akımının varlığıdır. Bugün ne yaşıyorsak izleri dündedir. Bugün neyle karşılaşıyorsak hedefleri yarındadır. Hedefi büyük olanın inancı da büyüktür.

CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNE HAZIRLANIYORUZ

Biz insanüstü bir gayretle çalışıyoruz, geceyi gündüze katıyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümüne hazırlanıyoruz. İlçe ilçe gezip vatandaşlarımıza düşüncelerimizi anlatıyoruz. Bizim niyetimiz halis, nişanemiz halka ve Hakka hizmettir.

YALANDAN VERGİ ALINSA İFLAS BAYRAĞI ÇEKERLERDİ

Cumhur İttifakı'nın gelecekteki Türkiye tasavvurunu paylaşacağız. Oynanan oyunların iç yüzünü milletimizin her güzel insanına aktarıp aydınlatma görevini yerine getireceğiz. Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur. Çürük çarık zihniyetlerin hiçbir sözü söz değildir. Yalandan vergi alınmış olsaydı, yalancı siyasetçilerinin hepsi iflas bayrağını çekmekten kurtulamazdı.