Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM Grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
İnsanın olgunluğu gibi siyasetin de olgunluğundan bahsetmek mümkündür. Olgunlaşmak demek, alınan kararların, taşınan kalplerin hassasiyet düzeyindeki tırmanışı demektir. Her rüzgara yelken açan, her telkine kapı aralayan bir siyaset anlayışının ne olgunluğundan ne omurgalı duruşundan söz edilebilir. Basit ve bayağı siyasetin ömrü pişkinlikle gelip geçecektir.
Türk siyasetinin çözüm bekleyen en önemli sorunlarından birisi bu tip siyaset ve siyasetçi akımının varlığıdır. Bugün ne yaşıyorsak izleri dündedir. Bugün neyle karşılaşıyorsak hedefleri yarındadır. Hedefi büyük olanın inancı da büyüktür.
CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNE HAZIRLANIYORUZ
Biz insanüstü bir gayretle çalışıyoruz, geceyi gündüze katıyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümüne hazırlanıyoruz. İlçe ilçe gezip vatandaşlarımıza düşüncelerimizi anlatıyoruz. Bizim niyetimiz halis, nişanemiz halka ve Hakka hizmettir.
YALANDAN VERGİ ALINSA İFLAS BAYRAĞI ÇEKERLERDİ
Cumhur İttifakı'nın gelecekteki Türkiye tasavvurunu paylaşacağız. Oynanan oyunların iç yüzünü milletimizin her güzel insanına aktarıp aydınlatma görevini yerine getireceğiz. Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur. Çürük çarık zihniyetlerin hiçbir sözü söz değildir. Yalandan vergi alınmış olsaydı, yalancı siyasetçilerinin hepsi iflas bayrağını çekmekten kurtulamazdı.
Aziz milletimiz siyasi sahtekarlara dün olduğu gibi yarın da prim vermeyecektir. Sahte bir gülümseme ile kalabalıkların içine giren samimiyetsiz ve kifayetsiz siyasetçilerin herkesi kendileri gibi ahmak sanmaları çarpıklıktır. MHP 18 Şubat 2022'den beri 493 ilçemizi ziyaret etmiştir. Çok şükür milletimizin tamamıyla kucaklaşmanın huzurunu yaşıyoruz.
ERDOĞAN YÜZDE 50'Yİ FERSAH FERSAH AŞACAK
Cumhur İttifakı Türkiye'nin her yerinde milletiyle oturup kalkıyor. İnsanımıza muhabbetle dokunuyor. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz gerçek şudur; 2023'te Cumhur İttifakı sandıktan açık ara farkla çıkacaktır. Millet İttifakı'nın şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun, Cumhurbaşkanımız Erdoğan yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oranla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir.
Zillet ittifakının adayını açıklamamasında bilinçli bir taktik mi söz konusudur yoksa demir bir çatlak mı etkilidir. Çıkarsınlar adaylarını görsünler Hanya'yı Konya'yı. Kolayca yıpranacak meçhul bir adayı arayıp aramadıklarını, böylesi bir akıl tutulmasına düştükleri bir diğer muammadır.
'Kasım'da seçim olabilir' diyen Kılıçdaroğlu ya kendini kandırıyor, ya da paraşütsüz uçuyor. Bizim tavsiyemiz en yakın kliniğe müracaat etmesi ve tedavi altına alınmasıdır. Henüz ortak adayda anlaşamayan birbirine çalım atmaktan haz alan, birbirlerinin aleyhine kulisleri kaynatan siyasi partilere Türkiyemizin emanet edilmesi, istikbalimizin hiçe sayılmasıdır.
Türkiye dünyanın tüm projektörlerinin çevrili olduğu coğrafyanın ağırlık merkezidir. Bizim yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı anlatıp milletimizin dua ve desteğine mahzar olma heyecanıyla dolup taşacağız.
Kurallara dayalı uluslararası düzenin meydan okumalara maruz kaldığını; siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında çatlakların yeni kırılmalarla genişlediğine şahit oluyoruz. Ekonomik-politik sistemin insanlığın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaklaştığı görülmektedir.
Dünya kapsayıcı bir vizyona, adil, barışçıl politikalara muhtaçtır. Dünya genelinde gelir dağılımı eşitsizliğinden kaynaklanan refah kayıpları endişe vericidir. Karşımızdaki bu tablo küresel krizleri teşvik etmiştir.
İNSANLIĞIN YENİ BİR VİZYONA İHTİYACI VARDIR.
Milli ve manevi değerlerle bezenmiş bir ekonomik modele ihtiyaç olduğu açıktır. Sindirella ekonominin sonuna gelinmiştir. Ahlaki olmayan, insani değerlerle bağdaşmayan piyasa uygulamalarını köklü bir şekilde sorgulamaktan, ekonomik, güvenlik, eşitlik, özgürlük, adalet kapsamında revize etmedikten sonra varılacak yer yine krizdir. İnsanlığın yeni bir vizyona ihtiyacı vardır.
Ekolojik limitler çerçevesinde kalarak, ekonomik istikrarı yakalamak geleceğin dünyasını daha mamur ve müreffeh hale taşıyacaktır. Uyuklayan bakışla altımızdan kayıp giden dünyayı seyretmemiz sorumluluk anlayışımızla ters düşecektir.
Detaylar gelecek...