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    • 21.06.2022 08:10
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    Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucunun "Kökünü Kurutma Operasyonu" | Bakan Soylu 07.00'de canlı yayında duyurdu

    Son dakika haberi! Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Sabah saat 07.00'de kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "292 şüpheliye yönelik 205 adreste operasyon sürüyor. Baron ve baroniçeler gözaltına alındı." dedi. 213 kişinin gözaltına alındığını belirten Soylu, 2 kadın elebaşının da yakalandığını bildirdi. Öte yandan bir operasyonun daha başladığını belirten Bakan Soylu, "61 tim ve 960 personelle narko terör operasyonu. O da Eren Abluka 18 operasyonu. O da, 200 hedefin 50'sini geçen gün almıştık, şimdi de diğer hedeflere yönelik operasyon." şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu operasyonu

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerden Diyarbakır'a götüren ve çevre illere dağıtan tüm örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    8 ay süren çalışma sonucunda örgütün en üst yönetiminde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı tespit edildi.


    TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI OPERASYONU
    "Kökünü Kurutma"     adı verilen ve Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Mardin'de başlatılan eş zamanlı baskınların, sokak satıcılarına karşı bugüne kadar yapılan Türkiye'nin en kapsamlı operasyonu olduğu belirtildi.

    4 bin 200 polis, 2 helikopter, 20 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonla, kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanması planlanıyor.

    Ekiplerce, 292 şüpheliye ait 205 adreste yapılan aramalar sürüyor.

    AÇIKLAMAYI BAKAN SOYLU SABAH SAAT 07.00'DE YAPTI
    Sabah saat 07.00'de kameralarına karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "292 şüpheliye yönelik 205 adreste operasyon sürüyor. Baron ve baroniçeler gözaltına alındı." dedi.

    İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

    Bugün Diyarbakır ilimizde yaklaşık 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla, uzun zamandır arkadaşlarımızın üzerinde gayret gösterdiği, başsavcılıkla yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir.

    Esrar, eroin, kokain her ne varsa hepsine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonla, gerçekleşmesini sağlayan arkadaşlarımıza; Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne, narkotik daire başkanlığımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.

    Kökünü kurutma operasyonun ismi. Önemi şuradadır; Diyarbakır'da hem baronlar, hem baroniçeler, hem sokak satıcıları bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir.

    Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Sabah 04.00 itibariyle arkadaşlarımız, 4 bin 200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği; 05.00 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı.

        Kolay bir Operasyon değildir. Bu operasyonun kendine ait özellikleri var, onun için başsavcılığımızın altını çizerek söylüyorum. Bu operasyon projeli bir operasyondur. Başından itibaren tek tek takip edilmiş, tüm dinlemeleri, delilleri elde edilmiş ve operasyona döndürülmüştür.

        ELEBAŞLARI GÖZALTINDA
        Baronlar ve baroniçelerin hepsi başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır.

        "BİR OPERASYON DAHA BAŞLADI"
        Bugün bir operasyon daha başladı. O da 61 tim ve 960 personelle narko terör operasyonu. O da Eren Abluka 18 operasyonu. O da, 200 hedefin 50'sini geçen gün almıştık, şimdi de diğer hedeflere yönelik operasyon.

        Tekrar arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Huzurunuzda uyuşturucuya karşı mücadelede gençlerimizi korumaya çalışan, Türk Polis Teşkilatı'na, Türk Jandarma Teşkilatı'na teşekkür ediyoruz.

        "GİRİLEN ADRESLERDE ÖRGÜT PAÇAVRALARI VE KALAŞNİKOFLAR ELE GEÇİRİLDİ"
        Şu anda girilen adreslerde gerek örgüt paçavraları, gerekse aynı adreslerde kalaşnikoflar da bazı adreslerde ele geçirildi. Tabi burada geçmişten kalan alışkanlık üzere, bir taraftan uyuşturucu, bir taraftan uyuşturucudan terör finansmanı elbette var. Şunun altını çizerek ifade etmek lazım. Yaklaşık 2.5 yıldır, sadece örgütlere ve uyuşturucuya yönelik operasyon yapmıyoruz.

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        Balkan Ninnisi
        Haberler Güncel Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucunun "Kökünü Kurutma Operasyonu" | Bakan Soylu 07.00'de canlı yayında duyurdu
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