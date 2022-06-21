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    • 22.06.2022 06:21
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    Gençler AK Parti'yi tercih ediyor! 1 yılda 230 bin yeni üye

    2023'te yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına devam eden AK Parti'de 23 milyon üye hazırlıkları sürüyor. Son dönemde özellikle sosyal medyada süren algı çalışmalarında "Gençler AK Parti'yi istemiyor" söyleminin yapılan saha çalışmasında gerçeği yansıtmadığı ve 1 yılda 18-30 yaş arası 230 bin gencin partiye üye olduğu öğrenildi.

    Gençlerin tercihi AK Parti! Z kuşağı algıları yıktı geçti

    2023 seçimlerinde 23 milyon üye için hazırlıklarına başlayan AK Parti, özellikle gençlerle ilgili önemli bir saha çalışması yaptı. Yapılan çalışmada, "gençlerin AK Parti'den uzaklaştığı" şeklindeki söylemlerin karşılığının olmadığı görüldü.

    Gençlik Kolları Başkanlığı son bir yılda yapılan programlarda, gençlerin sorunları, sosyal medyadaki algısı ve AK Parti'ye bakış açısını değerlendirdi. AK Parti kurmayları "Özellikle 'AK Parti gençleri anlamıyor, gençler AK Parti'yi istemiyor' gibi algı operasyonları yürütülüyor. Gençliğin AK Parti'ye desteği ve Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini her mecrada gördük" dedi.

    "BU ALGIYI YIKTIK"
    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bunların yanı sıra, 'Z kuşağı' söyleminin sosyal medyada oluşturulduğunu belirten parti kurmayları "Hakikatin sosyal medya algoritmalarından ötede bir şey olduğunu söyledik. Bu algıyı yıktık. Biz son 1 yılda yaptığımız çalışmalarla 'AK Parti'nin gençlerde karşılığı yok' algısını boşa çıkarttık. 1 yılda AK Parti'ye 18-30 yaş arası 230 bin genç üye oldu" ifadelerini kullandı.

    "HIZLI REAKSİYON ALACAĞIZ"
    AK Parti kurmayları, önümüzdeki dönemde gençlerle iletişimin kesintisiz devam edeceğini vurgulayarak "Tüm gençlere ulaşana dek çalışacak, gençlerle bir araya gelip AK Parti davasına gönül vermiş kişilere kendimizi tanıtacak ve gençlerin taleplerini Cumhurbaşkanı'mıza ileterek hızlı reaksiyon alacağız" değerlendirmesini yaptı.

    2 MİLYON TEŞKİLAT MENSUBU
    Öte yandan, partinin 2 milyon 200 bin teşkilat mensubu olduğunu aktaran kurmaylar, üyelerin dağılımlarıyla ilgili şu rakamları paylaştı: Bunların 10 binden fazlası, milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyelerinden oluşuyor. Bu müthiş bir rakam. Bu kadar kalabalık teşkilat mensubuyla çok şeyler yaparız.

    Üyelerin yaş aralığına göre dağılımı ise şöyle:
    > 18-30 yaş arası 1 milyon 223 bin
    > 30-40 yaş arası 2 milyon 575 bin
    > 40-50 yaş arası 2 milyon 925 bin
    > 50-60 yaş arası 2 milyon 263 bin
    > 60 yaş üstü 2 milyon 420 bin

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