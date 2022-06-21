Gençler AK Parti'yi tercih ediyor! 1 yılda 230 bin yeni üye

2023 seçimlerinde 23 milyon üye için hazırlıklarına başlayan AK Parti, özellikle gençlerle ilgili önemli bir saha çalışması yaptı. Yapılan çalışmada, "gençlerin AK Parti'den uzaklaştığı" şeklindeki söylemlerin karşılığının olmadığı görüldü.

Gençlik Kolları Başkanlığı son bir yılda yapılan programlarda, gençlerin sorunları, sosyal medyadaki algısı ve AK Parti'ye bakış açısını değerlendirdi. AK Parti kurmayları "Özellikle 'AK Parti gençleri anlamıyor, gençler AK Parti'yi istemiyor' gibi algı operasyonları yürütülüyor. Gençliğin AK Parti'ye desteği ve Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini her mecrada gördük" dedi.